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В ЕС назвали единственный способ обеспечить безопасность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.02.2025
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13:14 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/es-1997490842.html
В ЕС назвали единственный способ обеспечить безопасность на Ближнем Востоке
В ЕС назвали единственный способ обеспечить безопасность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.02.2025
В ЕС назвали единственный способ обеспечить безопасность на Ближнем Востоке
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. План "два государства, два народа" является единственным решением, способным обеспечить безопасность на Ближнем Востоке и мир в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:14:00+03:00
2025-02-05T13:14:00+03:00
в мире
израиль
сша
каир (город)
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. План "два государства, два народа" является единственным решением, способным обеспечить безопасность на Ближнем Востоке и мир в регионе, заявил в среду специальный представитель Европейского союза по ближневосточному мирному процессу Свен Купманс. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе. "Есть много реальностей, но есть только одно решение: безопасное, суверенное государство Израиль рядом с безопасным, суверенным государством Палестина на оккупированной в настоящее время территории. Подлинная безопасность достигается только благодаря настоящему миру", - написал Купманс на своей странице в соцсети X. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250117/izrail-1994226195.html
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в мире, израиль, сша, каир (город), дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Каир (город), Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ЕС назвали единственный способ обеспечить безопасность на Ближнем Востоке

Купманс: план двух государств станет решением для безопасности Ближнего Востока

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия авиаудара ВВС Израиля по Газе
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. План "два государства, два народа" является единственным решением, способным обеспечить безопасность на Ближнем Востоке и мир в регионе, заявил в среду специальный представитель Европейского союза по ближневосточному мирному процессу Свен Купманс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах взять под контроль сектор Газа, а также о возможности расселить жителей анклава в ряде арабских стран как временно, так и в долгосрочной перспективе. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что планирует начать разработку плана расселения. Египетский МИД заявил, что Каир не приемлет какие-либо попытки переселения палестинцев на временной или долгосрочной основе.
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"Есть много реальностей, но есть только одно решение: безопасное, суверенное государство Израиль рядом с безопасным, суверенным государством Палестина на оккупированной в настоящее время территории. Подлинная безопасность достигается только благодаря настоящему миру", - написал Купманс на своей странице в соцсети X.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли более 47 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников в обмен на порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись два обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа – до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками тел погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
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В миреИзраильСШАКаир (город)Дональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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