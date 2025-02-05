Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, заявил Пашинян
Премьер Армении Пашинян: никаких препятствий для контактов с Турцией нет
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, никаких препятствий для контактов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"На самом деле никаких препятствий для контактов с Турцией нет и мы находимся на постоянной связи. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и беседуют, наши представители находятся на постоянной связи, мы очень активно работаем, есть общее понимание того, что нужно сделать", - сказал Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США.
При этом он добавил что в двусторонних отношениях есть свои нюансы и необходимы определенные завершающие шаги для достижения реального результата." Надеемся, что результат будет очень скоро... Мы продолжаем и продолжим этот диалог. Я думаю, что Армения и Турция никогда не находились в таком активном диалоге, как сейчас", - приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.
Между Турцией и Арменией, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и принципах взаимоотношений, однако они не были ратифицированы сторонами. Первого марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов. В 2021 году Турция и Армения назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования.