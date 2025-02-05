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Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, заявил Пашинян - РИА Новости, 05.02.2025
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09:02 05.02.2025 (обновлено: 12:52 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/erevan-1997434237.html
Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, заявил Пашинян
Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, заявил Пашинян - РИА Новости, 05.02.2025
Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, заявил Пашинян
Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, никаких препятствий для контактов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:02:00+03:00
2025-02-05T12:52:00+03:00
в мире
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турция
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, никаких препятствий для контактов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. "На самом деле никаких препятствий для контактов с Турцией нет и мы находимся на постоянной связи. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и беседуют, наши представители находятся на постоянной связи, мы очень активно работаем, есть общее понимание того, что нужно сделать", - сказал Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США. При этом он добавил что в двусторонних отношениях есть свои нюансы и необходимы определенные завершающие шаги для достижения реального результата." Надеемся, что результат будет очень скоро... Мы продолжаем и продолжим этот диалог. Я думаю, что Армения и Турция никогда не находились в таком активном диалоге, как сейчас", - приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина. Между Турцией и Арменией, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и принципах взаимоотношений, однако они не были ратифицированы сторонами. Первого марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов. В 2021 году Турция и Армения назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования.
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в мире, армения, турция, ереван, никол пашинян, атлантический совет
В мире, Армения, Турция, Ереван, Никол Пашинян, Атлантический совет
Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, заявил Пашинян

Премьер Армении Пашинян: никаких препятствий для контактов с Турцией нет

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Ереван и Анкара поддерживают постоянную связь, никаких препятствий для контактов нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"На самом деле никаких препятствий для контактов с Турцией нет и мы находимся на постоянной связи. Наши министры иностранных дел постоянно встречаются и беседуют, наши представители находятся на постоянной связи, мы очень активно работаем, есть общее понимание того, что нужно сделать", - сказал Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США.
При этом он добавил что в двусторонних отношениях есть свои нюансы и необходимы определенные завершающие шаги для достижения реального результата." Надеемся, что результат будет очень скоро... Мы продолжаем и продолжим этот диалог. Я думаю, что Армения и Турция никогда не находились в таком активном диалоге, как сейчас", - приводит слова Пашиняна пресс-служба кабмина.
Между Турцией и Арменией, несмотря на общую границу, нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и принципах взаимоотношений, однако они не были ратифицированы сторонами. Первого марта 2018 года Ереван объявил об аннулировании протоколов. В 2021 году Турция и Армения назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования.
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В миреАрменияТурцияЕреванНикол ПашинянАтлантический совет
 
 
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