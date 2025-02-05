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В Швеции полиция не смогла установить мотивы стрелка в Эребру
В Швеции полиция не смогла установить мотивы стрелка в Эребру - РИА Новости, 05.02.2025
В Швеции полиция не смогла установить мотивы стрелка в Эребру
Полиция Швеции до сих пор не установила мотив преступника, устроившего стрельбу в школе, заявил в среду начальник полиции Эребру Роберто Эйд Форест. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:29:00+03:00
2025-02-05T13:29:00+03:00
2025-02-05T13:30:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция Швеции до сих пор не установила мотив преступника, устроившего стрельбу в школе, заявил в среду начальник полиции Эребру Роберто Эйд Форест. "Я не хочу исключать, что существуют различные типы мотивов, но на данный момент у нас нет четкого представления о мотиве", - заявил он телеканалу SVT. Ранее правоохранители сообщили, что на данный момент нет указаний того, что преступник действовал по идеологическим мотивам. Инцидент со стрельбой произошел во вторник в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Полиция сообщила, что в результате стрельбы погибли 11 человек, пострадали 6 человек. Подозреваемым является один из погибших, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.
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в мире, швеция, ульф кристерссон
В мире, Швеция, Ульф Кристерссон
В Швеции полиция не смогла установить мотивы стрелка в Эребру
Полиция Швеции не установила мотивы устроившего стрельбу в школе в Эребру
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция Швеции до сих пор не установила мотив преступника, устроившего стрельбу в школе, заявил в среду начальник полиции Эребру Роберто Эйд Форест.
"Я не хочу исключать, что существуют различные типы мотивов, но на данный момент у нас нет четкого представления о мотиве", - заявил он телеканалу SVT.
Ранее правоохранители сообщили, что на данный момент нет указаний того, что преступник действовал по идеологическим мотивам.
Инцидент со стрельбой произошел во вторник в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Полиция сообщила, что в результате стрельбы погибли 11 человек, пострадали 6 человек. Подозреваемым является один из погибших, полиция предполагает, что он действовал в одиночку.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон
назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.