https://ria.ru/20250205/erebru-1997494971.html

В Швеции полиция не смогла установить мотивы стрелка в Эребру

В Швеции полиция не смогла установить мотивы стрелка в Эребру - РИА Новости, 05.02.2025

В Швеции полиция не смогла установить мотивы стрелка в Эребру

Полиция Швеции до сих пор не установила мотив преступника, устроившего стрельбу в школе, заявил в среду начальник полиции Эребру Роберто Эйд Форест. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:29:00+03:00

2025-02-05T13:29:00+03:00

2025-02-05T13:30:00+03:00

в мире

швеция

ульф кристерссон

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Полиция Швеции до сих пор не установила мотив преступника, устроившего стрельбу в школе, заявил в среду начальник полиции Эребру Роберто Эйд Форест. "Я не хочу исключать, что существуют различные типы мотивов, но на данный момент у нас нет четкого представления о мотиве", - заявил он телеканалу SVT. Ранее правоохранители сообщили, что на данный момент нет указаний того, что преступник действовал по идеологическим мотивам. Инцидент со стрельбой произошел во вторник в школе для обучения взрослых Campus Risbergska. Полиция сообщила, что в результате стрельбы погибли 11 человек, пострадали 6 человек. Подозреваемым является один из погибших, полиция предполагает, что он действовал в одиночку. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал стрельбу в школе самой страшной массовой стрельбой за всю историю страны.

https://ria.ru/20250204/shvetsiya-1997400444.html

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в мире, швеция, ульф кристерссон