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ЕР приостановила членство в партии Федотовой после ее задержания - РИА Новости, 05.02.2025
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16:16 05.02.2025 (обновлено: 16:31 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/er-1997547899.html
ЕР приостановила членство в партии Федотовой после ее задержания
ЕР приостановила членство в партии Федотовой после ее задержания - РИА Новости, 05.02.2025
ЕР приостановила членство в партии Федотовой после ее задержания
"Единая Россия" приостановила членство в партии вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T16:16:00+03:00
2025-02-05T16:31:00+03:00
единая россия
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" приостановила членство в партии вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ростовского отделения партии."Решение о приостановлении членства в партии Федотовой было принято в местном отделении "Единой России" по месту учета", - сказал он.Федотову задержали в понедельник. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже суд санкционировал ее арест.По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.По информации следствия, свою вину Федотова не признает.
https://ria.ru/20250119/arest-1994430930.html
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единая россия, ростовская область, происшествия
Единая Россия, Ростовская область, Происшествия
ЕР приостановила членство в партии Федотовой после ее задержания

ЕР приостановила членство в партии после задержания ростовского вице-губернатора

© РИА НовостиВице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда
Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости
Вице-губернатор Ростовской области Лилия Федотова в зале суда
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. "Единая Россия" приостановила членство в партии вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении полномочий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Ростовского отделения партии.
"Решение о приостановлении членства в партии Федотовой было принято в местном отделении "Единой России" по месту учета", - сказал он.
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Федотову задержали в понедельник. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Позже суд санкционировал ее арест.
По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Эти действия нарушили требования долговой политики Ростовской области, предусматривающих возможность привлечения государственного займа или коммерческих кредитов по более низким ставкам, считает следствие.
Ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 миллиарда рублей, израсходованных на обслуживание и оплату процентов по банковским кредитам в период 2020-2023 годах.
По информации следствия, свою вину Федотова не признает.
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