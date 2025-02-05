Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/elektromobili-1997407463.html
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой - РИА Новости, 05.02.2025
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой
Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T01:13:00+03:00
2025-02-05T01:13:00+03:00
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879798361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3430e5b048326374ec4d57e7d0c809ab.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов сэкономить, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Даниил Сиволожский. "Содержание электромобиля зимой обходится владельцам дороже из-за повышенного расхода энергии на те же расстояния. Это связано с необходимостью обогрева салона, подогрева батареи и снижением эффективности аккумулятора на холоде. На время зимы вычитать 30-40% из стандартного пробега — это практика, к которой любому электромобилисту необходимо адаптироваться", - пояснил он. Эксперт дал несколько советов, как увеличить запас хода электромобиля. "В холодное время года перед поездкой рекомендуется использовать функцию преднагрева батареи, если она доступна, особенно когда автомобиль подключен к зарядке", - рассказал он. Также экономит потребление плавный стиль езды без резких движений и торможений, а функция рекуперации энергии (когда часть энергии, затраченной на разгон, возвращается в источник питания - ред.) позволит компенсировать потери заряда. Для плавного торможения и меньшего расхода энергии следует выбирать шины с хорошим сцеплением. "Еще один важный момент — экономия на отоплении салона", - добавил Сиволожский. Лучше устанавливать не слишком интенсивный режим отопления и отдавать предпочтение подогреву сидений и руля, так как эти системы потребляют меньше энергии, объяснил эксперт. В условиях уменьшения запаса хода в зимнее время Сиволожский советует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек и расположения зарядных станций. "Зарядная инфраструктура в РФ все еще находится в стадии развития, поэтому важно тщательно планировать маршруты. Особенно это касается междугородних путешествий, в этом случае стоит заранее убедиться в работоспособности каждой станции на пути следования", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250128/kama-1995920720.html
https://ria.ru/20240828/elektrokary-1968879599.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879798361_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_d64f542e5130e1aa7219f1e50cc73c4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Эксперт рассказал, как сэкономить на зарядке электромобилей зимой

Сиволожский рассказал, как увеличить запас хода электромобилей зимой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭлектромобиль на зарядной станции в Москве
Электромобиль на зарядной станции в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Электромобиль на зарядной станции в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зарядка электромобилей в зимний период обходится дороже, так как запас хода в холодную погоду снижается на 30-40%; в таких условиях есть несколько способов сэкономить, рассказал РИА Новости директор по развитию бизнеса производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Даниил Сиволожский.
"Содержание электромобиля зимой обходится владельцам дороже из-за повышенного расхода энергии на те же расстояния. Это связано с необходимостью обогрева салона, подогрева батареи и снижением эффективности аккумулятора на холоде. На время зимы вычитать 30-40% из стандартного пробега — это практика, к которой любому электромобилисту необходимо адаптироваться", - пояснил он.
Предсерийный прототип электрокара Атом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В России показали предсерийный прототип нового электромобиля
28 января, 14:35
Эксперт дал несколько советов, как увеличить запас хода электромобиля. "В холодное время года перед поездкой рекомендуется использовать функцию преднагрева батареи, если она доступна, особенно когда автомобиль подключен к зарядке", - рассказал он.
Также экономит потребление плавный стиль езды без резких движений и торможений, а функция рекуперации энергии (когда часть энергии, затраченной на разгон, возвращается в источник питания - ред.) позволит компенсировать потери заряда. Для плавного торможения и меньшего расхода энергии следует выбирать шины с хорошим сцеплением.
"Еще один важный момент — экономия на отоплении салона", - добавил Сиволожский. Лучше устанавливать не слишком интенсивный режим отопления и отдавать предпочтение подогреву сидений и руля, так как эти системы потребляют меньше энергии, объяснил эксперт.
В условиях уменьшения запаса хода в зимнее время Сиволожский советует заранее планировать маршрут с учетом возможных задержек и расположения зарядных станций. "Зарядная инфраструктура в РФ все еще находится в стадии развития, поэтому важно тщательно планировать маршруты. Особенно это касается междугородних путешествий, в этом случае стоит заранее убедиться в работоспособности каждой станции на пути следования", - подчеркнул он.
Электрические зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Опрос показал рост интереса россиян к электромобилям
28 августа 2024, 06:13
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала