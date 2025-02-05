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Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США - РИА Новости, 05.02.2025
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05:03 05.02.2025 (обновлено: 05:27 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ekvador-1997419569.html
Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США
Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США - РИА Новости, 05.02.2025
Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США
Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал финансовую помощь и иную поддержку гражданам страны, которые вернутся на родину из США, следует из его заявления в... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:03:00+03:00
2025-02-05T05:27:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал финансовую помощь и иную поддержку гражданам страны, которые вернутся на родину из США, следует из его заявления в соцсети X. "Я хочу, чтобы они знали, что Эквадор их ждет с распростертыми объятиями. Поэтому мы разработали комплекс мер для поддержки и содействия их реинтеграции", - отметил глава государства. Так, правительство обещает выплачивать вернувшимся 470 долларов в месяц в течение трех месяцев для покрытия необходимых расходов, а также предоставить им доступ к образовательным программам и стипендиям. В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995254759.html
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в мире, сша, эквадор, дональд трамп
В мире, США, Эквадор, Дональд Трамп
Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США

Президент Эквадора пообещал финансовую поддержку вернувшимся из США мигрантам

© AP Photo / Dolores OchoaПрезидент Эквадора Даниэль Нобоа
Президент Эквадора Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Dolores Ochoa
Президент Эквадора Даниэль Нобоа. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал финансовую помощь и иную поддержку гражданам страны, которые вернутся на родину из США, следует из его заявления в соцсети X.
"Я хочу, чтобы они знали, что Эквадор их ждет с распростертыми объятиями. Поэтому мы разработали комплекс мер для поддержки и содействия их реинтеграции", - отметил глава государства.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Так, правительство обещает выплачивать вернувшимся 470 долларов в месяц в течение трех месяцев для покрытия необходимых расходов, а также предоставить им доступ к образовательным программам и стипендиям.
В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.
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В миреСШАЭквадорДональд Трамп
 
 
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