https://ria.ru/20250205/ekvador-1997419569.html

Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США

Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США - РИА Новости, 05.02.2025

Президент Эквадора пообещал поддержку вернувшимся из США

Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал финансовую помощь и иную поддержку гражданам страны, которые вернутся на родину из США, следует из его заявления в... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:03:00+03:00

2025-02-05T05:03:00+03:00

2025-02-05T05:27:00+03:00

в мире

сша

эквадор

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929139318_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_36f4e46a6cc867ac7407dfcde3a8de19.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал финансовую помощь и иную поддержку гражданам страны, которые вернутся на родину из США, следует из его заявления в соцсети X. "Я хочу, чтобы они знали, что Эквадор их ждет с распростертыми объятиями. Поэтому мы разработали комплекс мер для поддержки и содействия их реинтеграции", - отметил глава государства. Так, правительство обещает выплачивать вернувшимся 470 долларов в месяц в течение трех месяцев для покрытия необходимых расходов, а также предоставить им доступ к образовательным программам и стипендиям. В день инаугурации, 20 января, Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более 4 тысяч мигрантов.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995254759.html

https://ria.ru/20250122/fbr-1995023425.html

сша

эквадор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, эквадор, дональд трамп