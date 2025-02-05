https://ria.ru/20250205/ekspert-1997419385.html
Экономист рассказал, что произойдет с ценами на кофе
Экономист рассказал, что произойдет с ценами на кофе - РИА Новости, 05.02.2025
Экономист рассказал, что произойдет с ценами на кофе
Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие два-три года останутся высокими, что окажет влияние на рынок, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:02:00+03:00
2025-02-05T05:02:00+03:00
2025-02-05T05:38:00+03:00
экономика
вьетнам
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие два-три года останутся высокими, что окажет влияние на рынок, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января она впервые поднялась выше восьми тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну."Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении", — предполагает эксперт.По его данным, эти тенденции могут побудить некоторых потребителей на отказ от напитка в пользу чая."Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе", — прокомментировал он. Рост цен на кофе — результат сразу нескольких факторов, пояснил Иванов. Во-первых, климатические изменения: в Бразилии, крупнейшем мировом производителе арабики, наблюдалась засуха, снижающая урожайность. В Колумбии, втором по значимости производителе, неблагоприятные погодные условия также привели к сокращению производства. Во-вторых, это снижение предложения робусты со стороны Вьетнама, основного поставщика более дешевой разновидности кофе. Вьетнам столкнулся с засухой, приведшей к уменьшению объема экспорта.Кроме этих факторов, на цены оказывает влияние рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе. Также эксперт отметил рост интереса к напитку инвесторов.
https://ria.ru/20241201/kofe-1986699785.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, вьетнам, африка, азия, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Вьетнам, Африка, Азия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Экономист рассказал, что произойдет с ценами на кофе
Экономист Иванов: цены на арабику останутся высокими еще ближайшие два-три года
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие два-три года останутся высокими, что окажет влияние на рынок, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.
Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января она впервые поднялась выше восьми тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну.
"Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении", — предполагает эксперт.
По его данным, эти тенденции могут побудить некоторых потребителей на отказ от напитка в пользу чая.
«
"Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе", — прокомментировал он.
Рост цен на кофе — результат сразу нескольких факторов, пояснил Иванов. Во-первых, климатические изменения: в Бразилии
, крупнейшем мировом производителе арабики, наблюдалась засуха, снижающая урожайность. В Колумбии
, втором по значимости производителе, неблагоприятные погодные условия также привели к сокращению производства.
Во-вторых, это снижение предложения робусты со стороны Вьетнама
, основного поставщика более дешевой разновидности кофе. Вьетнам столкнулся с засухой, приведшей к уменьшению объема экспорта.
Кроме этих факторов, на цены оказывает влияние рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе. Также эксперт отметил рост интереса к напитку инвесторов.