https://ria.ru/20250205/ekspert-1997419385.html

Экономист рассказал, что произойдет с ценами на кофе

Экономист рассказал, что произойдет с ценами на кофе - РИА Новости, 05.02.2025

Экономист рассказал, что произойдет с ценами на кофе

Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие два-три года останутся высокими, что окажет влияние на рынок, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:02:00+03:00

2025-02-05T05:02:00+03:00

2025-02-05T05:38:00+03:00

экономика

вьетнам

африка

азия

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Мировые цены на кофе сорта арабика в ближайшие два-три года останутся высокими, что окажет влияние на рынок, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. Стоимость кофе арабика продолжает обновлять рекорды. В конце января она впервые поднялась выше восьми тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну."Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведет к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении", — предполагает эксперт.По его данным, эти тенденции могут побудить некоторых потребителей на отказ от напитка в пользу чая."Ожидаемый рост цен на кофе может привести к изменению потребительских предпочтений. Можно предположить снижение спроса в массовом сегменте кофе (не specialty), что подтолкнет часть потребителей к поиску альтернатив, включая переход на чай или более дешевые сорта кофе. Со стороны бизнеса вероятен рост интереса к диверсификации поставок и поиску новых источников сырья, что может усилить роль африканских и азиатских производителей кофе", — прокомментировал он. Рост цен на кофе — результат сразу нескольких факторов, пояснил Иванов. Во-первых, климатические изменения: в Бразилии, крупнейшем мировом производителе арабики, наблюдалась засуха, снижающая урожайность. В Колумбии, втором по значимости производителе, неблагоприятные погодные условия также привели к сокращению производства. Во-вторых, это снижение предложения робусты со стороны Вьетнама, основного поставщика более дешевой разновидности кофе. Вьетнам столкнулся с засухой, приведшей к уменьшению объема экспорта.Кроме этих факторов, на цены оказывает влияние рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе. Также эксперт отметил рост интереса к напитку инвесторов.

https://ria.ru/20241201/kofe-1986699785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, вьетнам, африка, азия, рэу имени г. в. плеханова