https://ria.ru/20250205/efremov-1997416346.html

Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца

Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца - РИА Новости, 05.02.2025

Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца

Ещё два бойца погибли вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:58:00+03:00

2025-02-05T03:58:00+03:00

2025-02-05T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сергей ефремов

олег кожемяко

вооруженные силы украины

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Ещё два бойца погибли вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Ещё два бойца погибли вместе с Ефремовым, они вместе были в машине", - сообщил депутат. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что один из погибших - заместитель Ефремова. "Один из них - заместитель Ефремова с позывным "Леший", - сообщил он. Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. Депутат также предположил, что похороны могут пройти в Приморье на следующей неделе. Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html

https://ria.ru/20250202/efremov-1996926349.html

https://ria.ru/20250203/efremov-1996942639.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины, безопасность