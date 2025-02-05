Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца
Депутат Тарабарин: еще два бойца погибли вместе с Ефремовым в Курской области
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Ещё два бойца погибли вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Ещё два бойца погибли вместе с Ефремовым, они вместе были в машине", - сообщил депутат.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что один из погибших - заместитель Ефремова.
"Один из них - заместитель Ефремова с позывным "Леший", - сообщил он.
Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. Депутат также предположил, что похороны могут пройти в Приморье на следующей неделе.
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Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".