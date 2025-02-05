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Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца - РИА Новости, 05.02.2025
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03:58 05.02.2025 (обновлено: 12:16 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/efremov-1997416346.html
Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца
Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца - РИА Новости, 05.02.2025
Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца
Ещё два бойца погибли вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T03:58:00+03:00
2025-02-05T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сергей ефремов
олег кожемяко
вооруженные силы украины
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Ещё два бойца погибли вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко. "Ещё два бойца погибли вместе с Ефремовым, они вместе были в машине", - сообщил депутат. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что один из погибших - заместитель Ефремова. "Один из них - заместитель Ефремова с позывным "Леший", - сообщил он. Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. Депутат также предположил, что похороны могут пройти в Приморье на следующей неделе. Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html
https://ria.ru/20250202/efremov-1996926349.html
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курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Вместе с Ефремовым в Курской области погибли два бойца

Депутат Тарабарин: еще два бойца погибли вместе с Ефремовым в Курской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда Тигр - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Церемония возложения цветов к мемориалу в память о погибших бойцах добровольческого отряда "Тигр"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Ещё два бойца погибли вместе с экс-командиром добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатором Приморья Сергеем Ефремовым в Курской области, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о планах по адаптации солдат к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни
3 февраля, 06:54
"Ещё два бойца погибли вместе с Ефремовым, они вместе были в машине", - сообщил депутат.
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что один из погибших - заместитель Ефремова.
"Один из них - заместитель Ефремова с позывным "Леший", - сообщил он.
Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. Депутат также предположил, что похороны могут пройти в Приморье на следующей неделе.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Депутат назвал погибшего Ефремова командиром с большой буквы
2 февраля, 21:42
Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Депутат рассказал, когда погибший в Курской области Ефремов хотел вернуться
3 февраля, 03:42
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСергей ЕфремовОлег КожемякоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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