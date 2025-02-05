Погибшего в Курской области Ефремова могут похоронить на следующей неделе
Вице-губернатора Приморья Ефремова могут похоронить на следующей неделе
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПредставители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове
Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова могут похоронить на следующей неделе, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.
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"Думаю, похороны будут на следующей неделе", - предположил депутат.
Позже он уточнил агентству, что Ефремова похоронят во Владивостоке, "на аллее кладбища, где захоронены павшие бойцы специальной военной операции".
Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. По его словам, тело погибшего планируется доставить в Приморье к концу недели.
Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".