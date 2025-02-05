Рейтинг@Mail.ru
Погибшего в Курской области Ефремова могут похоронить на следующей неделе - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:59 05.02.2025 (обновлено: 03:28 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/efremov-1997406486.html
Погибшего в Курской области Ефремова могут похоронить на следующей неделе
Погибшего в Курской области Ефремова могут похоронить на следующей неделе - РИА Новости, 05.02.2025
Погибшего в Курской области Ефремова могут похоронить на следующей неделе
Погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова могут похоронить на следующей неделе,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:59:00+03:00
2025-02-05T03:28:00+03:00
курская область
сергей ефремов
олег кожемяко
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997254245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_530557d555d88cfb53d3ca4367aaf2af.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова могут похоронить на следующей неделе, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко."Думаю, похороны будут на следующей неделе", - предположил депутат.Позже он уточнил агентству, что Ефремова похоронят во Владивостоке, "на аллее кладбища, где захоронены павшие бойцы специальной военной операции".Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. По его словам, тело погибшего планируется доставить в Приморье к концу недели.Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html
https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997254245_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4e40eb57b688d1dbe0ab141f36b2604.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Сергей Ефремов, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Общество
Погибшего в Курской области Ефремова могут похоронить на следующей неделе

Вице-губернатора Приморья Ефремова могут похоронить на следующей неделе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПредставители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове
Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда Тигр во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Представители органов власти и ветераны добровольческого отряда "Тигр" во вторник во Владивостоке возложили цветы в память о погибшем в Курской области первом командире этого отряда, вице-губернаторе Приморья Сергее Ефремове
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова могут похоронить на следующей неделе, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Отряд "Тигр" назовут именем погибшего в Курской области Ефремова
3 февраля, 03:17
"Думаю, похороны будут на следующей неделе", - предположил депутат.
Позже он уточнил агентству, что Ефремова похоронят во Владивостоке, "на аллее кладбища, где захоронены павшие бойцы специальной военной операции".
Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. По его словам, тело погибшего планируется доставить в Приморье к концу недели.
Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
Погибший в Курской области вице-губернатор Приморья о планах по адаптации солдат к мирной жизни - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Ефремов рассказал, как собирался возвращать солдат к мирной жизни
3 февраля, 06:54
 
Курская областьСергей ЕфремовОлег КожемякоВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала