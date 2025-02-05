Тело погибшего в Курской области Ефремова привезут в Приморье
Тело погибшего в Курской области Ефремова привезут в Приморье на неделе
© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
© Фото : Правительство Приморского края
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова планируют привезти домой к концу недели, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"В конце недели должны его (тело погибшего Ефремова - ред.) привезти", - сообщил депутат.
Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны.
Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".
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