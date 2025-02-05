https://ria.ru/20250205/efremov-1997405168.html

Тело погибшего в Курской области Ефремова привезут в Приморье

Тело погибшего в Курской области Ефремова привезут в Приморье - РИА Новости, 05.02.2025

Тело погибшего в Курской области Ефремова привезут в Приморье

Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова планируют привезти домой к концу... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T00:37:00+03:00

2025-02-05T00:37:00+03:00

2025-02-05T00:37:00+03:00

курская область

сергей ефремов

олег кожемяко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_277280325fe9cd6461c26a31463f2ced.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Тело погибшего в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова планируют привезти домой к концу недели, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил вместе с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области, сообщил ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко. "В конце недели должны его (тело погибшего Ефремова - ред.) привезти", - сообщил депутат. Во вторник он рассказал РИА Новости, что тело погибшего в Курской области Ефремова удалось эвакуировать с места гибели, уточнив, что в том районе были мины, а с воздуха атаковали дроны. Тарабарин ранее рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ на курском направлении. За свой вклад в службу он был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётного звания "Герой ДНР" и "Герой Приморского края".

https://ria.ru/20250203/efremov-1996949139.html

https://ria.ru/20250203/efremov-1996941877.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, сергей ефремов, олег кожемяко, общество