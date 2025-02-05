https://ria.ru/20250205/efimov-1997474076.html

Ефимов: в СЗАО в рамках реализации КРТ создадут свыше 20 тыс рабочих мест

Ефимов: в СЗАО в рамках реализации КРТ создадут свыше 20 тыс рабочих мест - РИА Новости, 05.02.2025

Ефимов: в СЗАО в рамках реализации КРТ создадут свыше 20 тыс рабочих мест

Свыше 20 тысяч рабочих мест создадут в рамках реализации семи проектов комплексного развития территорий (КРТ) на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:06:00+03:00

2025-02-05T14:06:00+03:00

2025-02-05T14:06:00+03:00

москва

строгино

южное тушино

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Свыше 20 тысяч рабочих мест создадут в рамках реализации семи проектов комплексного развития территорий (КРТ) на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.В сообщении уточняется, что реализация КРТ предусматривает строительство более 796 тысяч квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости"На северо-западе столицы в рамках семи проектов КРТ, выведенных в реализацию в 2024 году, будет построено 1,4 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Среди них 796 тысяч квадратных метров – общественно-деловые и производственные объекты", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По словам Ефимова, реализация КРТ позволит создать в округе свыше 20 рабочих мест.В свою очередь, глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман отметил, что по трем проектам КРТ в районах Строгино, Покровское-Стрешнево и Южное Тушино возведут 550 тысяч квадратных метров современного жилья. Также здесь появится 655 тысяч квадратных метров общественно-деловой, в том числе социальной недвижимости.Кроме того, в рамках проектов комплексного развития территории на северо-западе Москвы построят детские сады для 600 воспитанников, школы для 1,2 тысячи учеников. Кроме того, планируется возвести медицинский центр и ФОК.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что количество проектов КРТ в городе за прошлый год выросло в 1,6 раза.

https://ria.ru/20250205/moskva-1997408170.html

https://ria.ru/20250205/efimov-1997377945.html

москва

строгино

южное тушино

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москва, строгино, южное тушино, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы