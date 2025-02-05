https://ria.ru/20250205/duda-1997530731.html

Дуда не поддержит никого из кандидатов на выборах в президенты Польши

Дуда не поддержит никого из кандидатов на выборах в президенты Польши - РИА Новости, 05.02.2025

Дуда не поддержит никого из кандидатов на выборах в президенты Польши

Президент Польши Анджей Дуда не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты на майских выборах, заявил глава кабинета польского лидера Марчин... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:14:00+03:00

2025-02-05T15:14:00+03:00

2025-02-05T15:14:00+03:00

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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты на майских выборах, заявил глава кабинета польского лидера Марчин Масталерек в интервью изданию Rzeczpospolita. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По словам Масталерка, Дуда "не участвует в предвыборной кампании и никому не будет помогать". Он добавил, что действующий президент "сосредоточится на работе для Польши". Сам Дуда, хоть и является официально беспартийным, считается ставленником партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая в настоящее время находится в оппозиции. На этот раз "Право и справедливость" поддерживает формально беспартийного кандидата, директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. Свои амбиции на президентское кресло выразили уже более десяти человек. Так, партия Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".

https://ria.ru/20250203/tshaskovskij-1996978194.html

https://ria.ru/20250201/repatriatsiya-1996845672.html

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в мире, польша, варшава, анджей дуда, кароль навроцкий, ярослав качиньский, право и справедливость