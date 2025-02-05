В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек
При столкновении двух машин на юго-востоке Москвы погиб пассажир такси
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении двух машин на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
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"Вечером 5 февраля <...> на Волгоградском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля такси и автомобиля марки БМВ. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения", — подчеркнули в ведомстве.
Позже столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее в среду столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве. В результате одна из машин опрокинулась, движение затруднено.