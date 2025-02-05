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В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек - РИА Новости, 05.02.2025
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21:42 05.02.2025 (обновлено: 22:36 05.02.2025)
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В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек - РИА Новости, 05.02.2025
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек
Один человек погиб при столкновении двух машин на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:42:00+03:00
2025-02-05T22:36:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении двух машин на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры. &quot;Вечером 5 февраля &lt;...&gt; на Волгоградском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля такси и автомобиля марки БМВ. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Позже столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.Ранее в среду столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве. В результате одна из машин опрокинулась, движение затруднено.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек

При столкновении двух машин на юго-востоке Москвы погиб пассажир такси

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении двух машин на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
«

"Вечером 5 февраля <...> на Волгоградском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля такси и автомобиля марки БМВ. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения", — подчеркнули в ведомстве.

Позже столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Ранее в среду столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве. В результате одна из машин опрокинулась, движение затруднено.
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