https://ria.ru/20250205/dtp-1997615223.html

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек - РИА Новости, 05.02.2025

В ДТП на юго-востоке Москвы погиб человек

Один человек погиб при столкновении двух машин на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:42:00+03:00

2025-02-05T21:42:00+03:00

2025-02-05T22:36:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Один человек погиб при столкновении двух машин на Волгоградском проспекте в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры. "Вечером 5 февраля <...> на Волгоградском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств — автомобиля такси и автомобиля марки БМВ. В результате дорожной аварии погиб пассажир такси. Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, а также ход доследственной проверки и принятие по ее результатам процессуального решения", — подчеркнули в ведомстве.Позже столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале сообщила, что в результате ДТП двух человек госпитализировали с травмами различной степени тяжести.Ранее в среду столичный департамент транспорта сообщил в Telegram-канале, что две машины столкнулись на пересечении Волжского бульвара и дублера Волгоградского проспекта в Москве. В результате одна из машин опрокинулась, движение затруднено.

https://ria.ru/20250204/gai-1997333870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, москва