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Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт - РИА Новости, 05.02.2025
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05:20 05.02.2025 (обновлено: 05:21 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/dsnv-1997420681.html
Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт
Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт - РИА Новости, 05.02.2025
Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт
Россия и США могут договориться о сохранении действующих ограничений на количество ядерных боеприпасов, прописанных в рамках Договора о сокращении... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T05:20:00+03:00
2025-02-05T05:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Россия и США могут договориться о сохранении действующих ограничений на количество ядерных боеприпасов, прописанных в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения 5 февраля 2026 года, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "В качестве первого практического шага, президенты (Владимир - ред.) Путин и (Дональд - ред.) Трамп должны договориться о простой, неформальной сделке, которая обязывает каждую сторону не превышать текущие лимиты, установленные СНВ-3 на их стратегические ядерные арсеналы, пока другая сторона делает то же самое", - сказал он. По оценке Кимбалла, в рамках такой сделки Москва и Вашингтон также могли бы возобновить обмен данными и инспекции, аналогичные тем, что предусмотрены действующим договором, а в том случае, если стороны не смогут этого сделать, то РФ и США смогут использовать свои технические средства разведки для контроля за соблюдением друг другом предельного количества развернутых боеголовок. "Такая сделка снизит напряженность, предотвратит дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить, и выиграет время для переговоров по более широкой рамочной сделке о сокращении стратегического ядерного оружия, (ядерного оружия - ред.) средней и малой дальности, а также систем, которые его несут", - указал он. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт

Дарел Кимбалл: Россия и США могут договориться о сохранении лимитов по СНВ-3

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Россия и США могут договориться о сохранении действующих ограничений на количество ядерных боеприпасов, прописанных в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения 5 февраля 2026 года, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
"В качестве первого практического шага, президенты (Владимир - ред.) Путин и (Дональд - ред.) Трамп должны договориться о простой, неформальной сделке, которая обязывает каждую сторону не превышать текущие лимиты, установленные СНВ-3 на их стратегические ядерные арсеналы, пока другая сторона делает то же самое", - сказал он.
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По оценке Кимбалла, в рамках такой сделки Москва и Вашингтон также могли бы возобновить обмен данными и инспекции, аналогичные тем, что предусмотрены действующим договором, а в том случае, если стороны не смогут этого сделать, то РФ и США смогут использовать свои технические средства разведки для контроля за соблюдением друг другом предельного количества развернутых боеголовок.
«
"Такая сделка снизит напряженность, предотвратит дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить, и выиграет время для переговоров по более широкой рамочной сделке о сокращении стратегического ядерного оружия, (ядерного оружия - ред.) средней и малой дальности, а также систем, которые его несут", - указал он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
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