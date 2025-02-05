https://ria.ru/20250205/dsnv-1997420681.html

Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт

Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт - РИА Новости, 05.02.2025

Россия и США могут сохранить ограничения ДСНВ, заявил эксперт

Россия и США могут договориться о сохранении действующих ограничений на количество ядерных боеприпасов, прописанных в рамках Договора о сокращении... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T05:20:00+03:00

2025-02-05T05:20:00+03:00

2025-02-05T05:21:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148600/90/1486009052_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_dc69bb0f0dd953b6b2b1934e8d2ca8f7.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Россия и США могут договориться о сохранении действующих ограничений на количество ядерных боеприпасов, прописанных в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до его истечения 5 февраля 2026 года, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "В качестве первого практического шага, президенты (Владимир - ред.) Путин и (Дональд - ред.) Трамп должны договориться о простой, неформальной сделке, которая обязывает каждую сторону не превышать текущие лимиты, установленные СНВ-3 на их стратегические ядерные арсеналы, пока другая сторона делает то же самое", - сказал он. По оценке Кимбалла, в рамках такой сделки Москва и Вашингтон также могли бы возобновить обмен данными и инспекции, аналогичные тем, что предусмотрены действующим договором, а в том случае, если стороны не смогут этого сделать, то РФ и США смогут использовать свои технические средства разведки для контроля за соблюдением друг другом предельного количества развернутых боеголовок. "Такая сделка снизит напряженность, предотвратит дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить, и выиграет время для переговоров по более широкой рамочной сделке о сокращении стратегического ядерного оружия, (ядерного оружия - ред.) средней и малой дальности, а также систем, которые его несут", - указал он. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

https://ria.ru/20241206/shantazh-1987613724.html

https://ria.ru/20250205/dsnv-1997413661.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, сергей лавров, нато, в мире