https://ria.ru/20250205/dsnv-1997413661.html

Переговоры по ДСНВ могут занять годы, заявили в США

Переговоры по ДСНВ могут занять годы, заявили в США - РИА Новости, 05.02.2025

Переговоры по ДСНВ могут занять годы, заявили в США

Переговоры по новому российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут занять годы, до истечения срока... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T03:25:00+03:00

2025-02-05T03:25:00+03:00

2025-02-05T03:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Переговоры по новому российско-американскому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут занять годы, до истечения срока действия нынешнего соглашения 5 февраля 2026 года выработать новую сделку будет трудно, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. "Согласовать новое официальное соглашение о контроле над ядерными вооружениями до истечения срока действия СНВ-III будет трудно, и для достижения этого могут потребоваться длительные переговоры на протяжении многих месяцев, если не лет", - заявил он. Тем не менее, как указал Кимбалл, у США и России есть "возможность и сильная заинтересованность" в ограничении и дальнейшем сокращении запасов ядерного оружия большой, средней и малой дальности, а также стратегических ракет-перехватчиков, которыми обладает каждая страна. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

https://ria.ru/20241229/lavrov-1991959067.html

https://ria.ru/20240928/vooruzheniya-1975285053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, франция, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире