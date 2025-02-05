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Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:29 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/dron-1997427120.html
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 05.02.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь четыре украинских дрона над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T07:29:00+03:00
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специальная военная операция на украине
белгородская область
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь четыре украинских дрона над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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белгородская область
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белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Россия
Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона

МО: ПВО уничтожила четыре украинских дрона над Курской и Белгородской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь четыре украинских дрона над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьРоссия
 
 
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