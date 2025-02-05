https://ria.ru/20250205/dron-1997427120.html

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 05.02.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили четыре украинских дрона

Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь четыре украинских дрона над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T07:29:00+03:00

2025-02-05T07:29:00+03:00

2025-02-05T07:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь четыре украинских дрона над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА над территорией Курской области и два – над территорией Белгородской области", — говорится в заявлении.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250202/bespilotniki-1996861962.html

белгородская область

курская область

россия

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2025

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белгородская область, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, россия