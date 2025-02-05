https://ria.ru/20250205/doma-1997485922.html

Золотые гнезда иноагентов: сколько стоит жизнь беглецов за границей

Золотые гнезда иноагентов: сколько стоит жизнь беглецов за границей - РИА Новости, 05.02.2025

Золотые гнезда иноагентов: сколько стоит жизнь беглецов за границей

Пока одни публично отрекаются от Родины, другие тихо пережидают сложные времена за рубежом. Однако и тех, и других объединяет одно — наличие дорогостоящей... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:57:00+03:00

2025-02-05T15:57:00+03:00

2025-02-05T15:57:00+03:00

шоубиз

россия

тель-авив

латвия

алла пугачева

михаил касьянов

life.ru

давид ян

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ОписаниеПока одни публично отрекаются от Родины, другие тихо пережидают сложные времена за рубежом. Однако и тех, и других объединяет одно — наличие дорогостоящей зарубежной недвижимости. Виллы на Лазурном берегу, "умные" дома в Кремниевой долине, пентхаусы с видом на Центральный парк — все это стоит миллионы, а иногда и миллиарды рублей. Давайте заглянем в портфолио российских знаменитостей и бизнесменов, облюбовавших зарубежные берега.Наталья Клиновская, дочь Касьянова*Пока Михаил Касьянов*, бывший премьер-министр России, испытывает, по некоторым данным, финансовые трудности в Латвии, его дочь Наталья продолжает вести комфортный образ жизни. Наталья удачно вышла замуж за Тимофея Клиновского, сына известного российского миллиардера и крупного землевладельца на Рублевке, состояние которого было накоплено благодаря акциям компании "Вимм-Билль-Данн".Несмотря на то, что Наталья Клиновская не высказывает публично своих политических взглядов, она отметилась лайками под экстремистскими постами, поддерживающими Навального** и ФБК***. Сразу после начала СВО Наталья покинула Россию.По информации Life.ru, сейчас Наталья Клиновская проживает в роскошном поместье семьи мужа, расположенном в курортном городке Сен-Жан-Кап-Ферра на Лазурном берегу между Ниццей и Монако. Площадь участка составляет почти гектар, а дом занимает около тысячи квадратных метров. Стоимость такой недвижимости может достигать 30 миллионов евро (примерно 3,1 миллиарда рублей). Управляет этим имуществом компания SCI Carpe Diem 2007, контролируемая мужем и тещей Натальи.Давид ЯнПосле начала СВО российская IT-корпорация ABBYY, основанная выпускником МФТИ Давидом Яном, претерпела значительные изменения. Компания, ранее сотрудничавшая с российскими государственными структурами, включая Федеральную налоговую службу, переориентировалась на американский рынок и, по некоторым данным, теперь работает с ВСУ.Сам Давид Ян не скрывает своей позиции, называя Россию "токсичной страной". Он перенес бизнес в Сан-Франциско, уволил российских сотрудников и активно поддерживает Украину финансово, одновременно выражая восхищение творчеством Монеточки* и Моргенштерна*.В Кремниевой долине Давид Ян построил себе "умный" дом, поражающий воображение даже бывалых айтишников. Управление всем домашним хозяйством возложено на продвинутый искусственный интеллект под названием "Морфей", оснащенный электронными нейромедиаторами и способный, по заверению создателя, испытывать "человеческие" эмоции, такие как скука и гнев. Дом напичкан камерами высокого разрешения, чувствительными микрофонами, датчиками и даже оборудован движущимися стенами. Оценить стоимость такого технологичного чуда сложно, но, по некоторым данным, она может достигать 30 миллионов долларов (примерно 2,9 миллиарда рублей).Алла Пугачёва и Максим Галкин*История перемещений Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по миру, а также их громких заявлений, хорошо известна российской публике. Если подсчитать общую стоимость зарубежной недвижимости, принадлежащей их семье, получится впечатляющая сумма, превышающая 21 миллион долларов (примерно 2,1 миллиарда рублей) — как сообщает Life.ru.Алла Пугачева и Максим Галкин* приобрели роскошный двухуровневый пентхаус с панорамным видом в 37-этажной башне One на первой линии в Лимассоле. Жильцам этого жилого комплекса предоставляется доступ к фитнес-залу, бассейну и термальному комплексу. Стоимость такой недвижимости составляет порядка 10 миллионов евро. Однако, как известно, кипрский климат не подошел Алле Борисовне.Кристина Орбакайте с супругом владеют пентхаусом в Майами-Бич, расположенном в элитном 22-этажном небоскребе "Маджестик Тауэр" на берегу Атлантического океана. Стоимость этих апартаментов оценивается в 5 миллионов долларов. Изначально эта недвижимость приобреталась Аллой Пугачевой.Брат Максима Галкина*, Дмитрий, является владельцем виллы в Кесарии, израильском аналоге Рублевки. Стоимость виллы составляет около 6 миллионов долларов. Предположительно, эта недвижимость была приобретена еще отцом братьев, генералом Александром Галкиным.Аркадий ВоложАркадий Волож, ранее занимавший 101 строчку в российском рейтинге Forbes, уже почти год не находится под европейскими санкциями. После воссоединения Крыма с Россией миллиардер переехал в Тель-Авив. А с началом СВО стал позиционировать себя как "Arkady Volozh, Kazakhstan-born, Israeli tech entrepreneur". Стоимость его зарубежной недвижимости составляет порядка 15 миллионов долларов (примерно 1,5 миллиарда рублей).Информация о недвижимости Воложа в Тель-Авиве ограничена. Известно, что он владеет особняком в престижном районе города. Стоимость аналогичных объектов в этой локации варьируется от 2 до 5 миллионов долларов.Осенью 2022-го Волож приобрел в Амстердаме, рядом с Вондельпарком, исторический особняк конца XIX века, прошедший через полную реконструкцию и роскошный ремонт. Стоимость покупки составила 3,4 миллиона евро.Одна из дочерей Воложа с середины 2010-х годов проживает в Лондоне, в таунхаусе, расположенном в престижном районе Хампстед, известном своей зеленью и высокой стоимостью недвижимости. Интерьеры дома, фотографии которых можно найти на сайтах лондонских риелторов, пестрят антиквариатом и произведениями искусства. Стоимость таунхауса оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов.Анна НетребкоОперная дива Анна Нетребко, изначально пытавшаяся сохранить нейтралитет, в итоге сделала выбор в пользу Запада. Она публично отреклась от прежних патриотических взглядов, отменила все концерты в России и даже позволяет себе нелестные высказывания в адрес российских поклонников, называя их "долбоящерами". Что ж, ей действительно есть что терять: стоимость ее зарубежной недвижимости оценивается в 6,1 миллиона долларов, по данным Life.ru.Еще в начале 2000-х Анна Нетребко получила австрийское гражданство и обосновалась в Вене, где приобрела дом стоимостью около 2,5 миллионов евро. Особняк отличается просторной кухней и эклектичным интерьером.В начале 2010-х певица вместе с мужем купила апартаменты на 32-м этаже небоскреба на Манхэттене с видом на Центральный парк и набережную Гудзона. Изюминкой квартиры является уникальный стеклянный балкон. Рыночная стоимость этой недвижимости на сегодня составляет 3,8 миллиона долларов.*внесены Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.**Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов; ***ФБК внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тель-авив, латвия, алла пугачева, михаил касьянов, life.ru, давид ян