https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html

Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами

Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами - РИА Новости, 05.02.2025

Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами

Россия и Белоруссия в ответ на агрессию будут предпринимать меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств, следует из проекта о... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:19:00+03:00

2025-02-05T18:19:00+03:00

2025-02-05T18:58:00+03:00

союзное государство

россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ответ на агрессию будут предпринимать меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств, следует из проекта о ратификации договора между странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Этот документ на рассмотрение Госдумы внёс президент РФ Владимир Путин."Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство - участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон", - сказано в документе, доступном в думской электронной базе.

https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997585266.html

россия

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