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Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами - РИА Новости, 05.02.2025
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Союзное государство
 
18:19 05.02.2025 (обновлено: 18:58 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html
Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами
Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами - РИА Новости, 05.02.2025
Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами
Россия и Белоруссия в ответ на агрессию будут предпринимать меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств, следует из проекта о... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:19:00+03:00
2025-02-05T18:58:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ответ на агрессию будут предпринимать меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств, следует из проекта о ратификации договора между странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Этот документ на рассмотрение Госдумы внёс президент РФ Владимир Путин."Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство - участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон", - сказано в документе, доступном в думской электронной базе.
https://ria.ru/20250205/oruzhie-1997585266.html
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россия, белоруссия, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, В мире
Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами

РФ и Белоруссия по договору СГ ответят на агрессию против всеми средствами

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия и Белоруссия в ответ на агрессию будут предпринимать меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств, следует из проекта о ратификации договора между странами о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
Этот документ на рассмотрение Госдумы внёс президент РФ Владимир Путин.
"Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство - участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством сторон", - сказано в документе, доступном в думской электронной базе.
Ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Раскрыты детали проекта договора с Белоруссией о гарантиях безопасности
Вчера, 18:06
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияВ мире
 
 
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