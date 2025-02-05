Нападение на Россию или Белоруссию будет считаться агрессией против СГ
Договор СГ рассматривает нападение на РФ или Белоруссию как агрессию против него
Государственные флаги России и Белоруссии . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва и Минск считают вооруженное нападение на страну-участника Союзного государства как агрессию против объединения в целом, говорится в тексте документа, размещенного в думской электронной базе.
"Стороны рассматривают вооруженное нападение на государство-участника Союзного государства как акт агрессии против Союзного государства в целом и будут предпринимать соответствующие ответные меры с использованием всех находящихся в их распоряжении сил и средств в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и законодательством Сторон", — сказано в пояснительной записке.
Ранее в среду Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Среди прочего там указано, что развитие отношений двух стран в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права. Кроме того, российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против обеих стран обычного вооружения, создающего угрозу суверенитету, говорится в документе.
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности в начале декабря прошлого года. Как отмечал российский лидер, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий двух стран.