https://ria.ru/20250205/dogovor-1997585845.html

Договор союзного государства заключат на десять лет

Договор союзного государства заключат на десять лет - РИА Новости, 05.02.2025

Договор союзного государства заключат на десять лет

Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства заключается сроком на 10 лет с автоматическим... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:07:00+03:00

2025-02-05T18:07:00+03:00

2025-02-05T18:58:00+03:00

союзное государство

в мире

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства заключается сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие сроки, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе."Настоящий Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки", - сказано в документе.При этом отмечается, что любая из сторон имеет право денонсировать настоящий договор, уведомив о таком намерении другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока в письменной форме.

https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия