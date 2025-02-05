https://ria.ru/20250205/dogovor-1997585845.html
Договор союзного государства заключат на десять лет
Договор союзного государства заключат на десять лет - РИА Новости, 05.02.2025
Договор союзного государства заключат на десять лет
Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства заключается сроком на 10 лет с автоматическим... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:07:00+03:00
2025-02-05T18:07:00+03:00
2025-02-05T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Договор между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства заключается сроком на 10 лет с автоматическим продлением на последующие сроки, сказано в документе, который размещен в думской электронной базе."Настоящий Договор заключается на 10 лет с автоматическим продлением его действия на последующие 10-летние сроки", - сказано в документе.При этом отмечается, что любая из сторон имеет право денонсировать настоящий договор, уведомив о таком намерении другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего срока в письменной форме.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html
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Союзное государство, В мире, Белоруссия, Россия
Договор союзного государства заключат на десять лет
Россия и Белоруссия заключат договор о гарантиях безопасности СГ на десять лет