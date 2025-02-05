https://ria.ru/20250205/dogovor-1997584752.html

Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 05.02.2025

Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства, документ размещен в думской РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T18:03:00+03:00

2025-02-05T18:03:00+03:00

2025-02-05T19:03:00+03:00

безопасность

владимир путин

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александр лукашенко

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства, документ размещен в думской базе данных."Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года", — говорится в пояснительной записке.Согласно документу:Стороны рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html

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Влада Икрамова

безопасность, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко, госдума рф, минск