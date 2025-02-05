Рейтинг@Mail.ru
Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 05.02.2025 (обновлено: 19:03 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997584752.html
Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией - РИА Новости, 05.02.2025
Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства, документ размещен в думской РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:03:00+03:00
2025-02-05T19:03:00+03:00
безопасность
владимир путин
россия
белоруссия
александр лукашенко
госдума рф
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_e6afdbd8cef8af44ecd12057364d40fb.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства, документ размещен в думской базе данных."Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года", — говорится в пояснительной записке.Согласно документу:Стороны рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250129/pvo-1996192218.html
https://ria.ru/20241212/oreshnik-1988811198.html
россия
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582663765_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_64f6473e5f534abade599b4b69938e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко, госдума рф, минск
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Госдума РФ, Минск

Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства, документ размещен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года", — говорится в пояснительной записке.
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Россия и Белоруссия обсуждают создание центра по ремонту средств ПВО
29 января, 18:49
Согласно документу:
  • Россия и Белоруссия рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом;
  • российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против любой из сторон ядерного оружия или других видов ОМУ, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности:
«
Стороны рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
  • для предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования;
  • развитие отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права;
  • договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства заключается на десять лет с автоматическим продлением.
Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
Кадр из видео удара ракетой Орешник - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
В Белоруссии ответили на вопрос о планах по поставкам "Орешника" из России
12 декабря 2024, 13:46
 
БезопасностьВладимир ПутинРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоГосдума РФМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала