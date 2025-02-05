Путин внес в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о гарантиях безопасности с Белоруссией в рамках Союзного государства, документ размещен в думской базе данных.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, подписанный в Минске 6 декабря 2024 года", — говорится в пояснительной записке.
Согласно документу:
- Россия и Белоруссия рассматривают вооруженное нападение на участника Союзного государства как акт агрессии против объединения в целом;
- российское ядерное оружие может быть применено в ответ на использование против любой из сторон ядерного оружия или других видов ОМУ, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности:
«
Стороны рассматривают ядерное оружие России как важный фактор предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.
- для предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться российские воинские формирования;
- развитие отношений России и Белоруссии в рамках Союзного государства не направлено против других стран и будет осуществляться в соответствии с Уставом ООН, другими общепризнанными принципами и нормами международного права;
- договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства заключается на десять лет с автоматическим продлением.
Как отмечал Путин, документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
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