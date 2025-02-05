https://ria.ru/20250205/doge-1997457045.html

СМИ: некоторые действия департамента Маска могут быть незаконными

СМИ: некоторые действия департамента Маска могут быть незаконными - РИА Новости, 05.02.2025

СМИ: некоторые действия департамента Маска могут быть незаконными

Многие из действий департамента эффективности государственного управления США (DOGE) предпринимателя Илона Маска могут быть незаконными, сообщает газета... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:02:00+03:00

2025-02-05T11:02:00+03:00

2025-02-05T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Многие из действий департамента эффективности государственного управления США (DOGE) предпринимателя Илона Маска могут быть незаконными, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников ряда государственных ведомств США. "Многие из этих шагов могут нарушать федеральное законодательство", - пишет газета. Отмечается, что опасения по поводу возможных нарушений со стороны DOGE выразили чиновники из министерства финансов, министерства образования, административно-бюджетного управления Белого дома и других правительственных учреждений. По данным газеты, федеральные чиновники высказывают опасений из-за взятия под контроль DOGE правительственных систем с личной информацией американцев, а также планы их анализа с помощью искусственного интеллекта. На более глобальном уровне чиновники недовольны тем, что департамент Маска "действует как ударная группа", не придерживаясь принятых правил. Ранее агентство Блумберг передавало, что профсоюзы подали в суд на министерство финансов США за предоставление департаменту эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска доступа к чувствительным данным о работниках и компаниях.

https://ria.ru/20250106/zakharova-1992684515.html

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в мире, сша, илон маск