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На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага - РИА Новости, 05.02.2025
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15:19 05.02.2025
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На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага
На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага - РИА Новости, 05.02.2025
На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага
Состоятельные россияне стали возвращать свой капитал на родину из-за санкций, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Состоятельные россияне стали возвращать свой капитал на родину из-за санкций, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. &quot;Антироссийские санкции и безудержная русофобия привели к тому, что россияне возвращают свои деньги домой&quot;, — говорится в публикации.Так профессор отреагировал на статью Bloomberg о том, что из-за ограничений на покупку недвижимости за границей состоятельные россияне стали чаще покупать недвижимость в Москве.Дизен отметил, что санкции были направлены на то, чтобы вызвать отток капитала из России, но все произошло с точностью до наоборот.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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в мире, россия, владимир путин, москва
В мире, Россия, Владимир Путин, Москва
На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага

Профессор Дизен: россияне вкладывают капитал в активы на родине из-за санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете
Международный деловой центр Москва-Сити (ММДЦ Москва-Сити) на рассвете - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Международный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Состоятельные россияне стали возвращать свой капитал на родину из-за санкций, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
«

"Антироссийские санкции и безудержная русофобия привели к тому, что россияне возвращают свои деньги домой", — говорится в публикации.

Так профессор отреагировал на статью Bloomberg о том, что из-за ограничений на покупку недвижимости за границей состоятельные россияне стали чаще покупать недвижимость в Москве.
Дизен отметил, что санкции были направлены на то, чтобы вызвать отток капитала из России, но все произошло с точностью до наоборот.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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