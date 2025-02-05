https://ria.ru/20250205/dizen-1997532549.html

На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага

На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага - РИА Новости, 05.02.2025

На Западе раскрыли, в какую ловушку попали из-за антироссийского шага

Состоятельные россияне стали возвращать свой капитал на родину из-за санкций, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:19:00+03:00

2025-02-05T15:19:00+03:00

2025-02-05T15:19:00+03:00

в мире

россия

владимир путин

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1984949187_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_4f05c0b5d0946a674d33b8bd4e71bed6.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Состоятельные россияне стали возвращать свой капитал на родину из-за санкций, написал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. "Антироссийские санкции и безудержная русофобия привели к тому, что россияне возвращают свои деньги домой", — говорится в публикации.Так профессор отреагировал на статью Bloomberg о том, что из-за ограничений на покупку недвижимости за границей состоятельные россияне стали чаще покупать недвижимость в Москве.Дизен отметил, что санкции были направлены на то, чтобы вызвать отток капитала из России, но все произошло с точностью до наоборот.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250128/sanktsii-1995731081.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, владимир путин, москва