https://ria.ru/20250205/diversanty-1997451186.html
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.02.2025
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ
Вооруженные силы ликвидировали украинскую ДРГ возле села Колодези в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:40:00+03:00
2025-02-05T10:40:00+03:00
2025-02-05T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали украинскую ДРГ возле села Колодези в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Военнослужащие группировки "Запад" <...> уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Бойцам удалось ликвидировать четверых украинских диверсантов, еще двух — взять в плен.Представитель силового ведомства уточнил, что это произошло на неподконтрольной ВС России части ДНР.По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике шести бригад противника в районе десяти населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113, 14 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html
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донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтоженная украинская ДРГ у села Колодези в ДНР
Бойцы "Запада" уничтожили украинскую ДРГ у села Колодези в ДНР, двое из диверсантов взяты в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
2025-02-05T10:40
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РИА Новости
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ
У села Колодези в ДНР уничтожили украинскую ДРГ, двух диверсантов взяли в плен