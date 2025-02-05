https://ria.ru/20250205/diversanty-1997451186.html

В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ

В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.02.2025

В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ

Вооруженные силы ликвидировали украинскую ДРГ возле села Колодези в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 05.02.2025

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали украинскую ДРГ возле села Колодези в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Военнослужащие группировки "Запад" <...> уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Бойцам удалось ликвидировать четверых украинских диверсантов, еще двух — взять в плен.Представитель силового ведомства уточнил, что это произошло на неподконтрольной ВС России части ДНР.По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике шести бригад противника в районе десяти населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113, 14 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html

https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996749408.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтоженная украинская ДРГ у села Колодези в ДНР Бойцы "Запада" уничтожили украинскую ДРГ у села Колодези в ДНР, двое из диверсантов взяты в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. 2025-02-05T10:40 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика