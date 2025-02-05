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В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 05.02.2025 (обновлено: 11:29 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/diversanty-1997451186.html
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ - РИА Новости, 05.02.2025
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ
Вооруженные силы ликвидировали украинскую ДРГ возле села Колодези в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T10:40:00+03:00
2025-02-05T11:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали украинскую ДРГ возле села Колодези в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства."Военнослужащие группировки "Запад" &lt;...&gt; уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — рассказал собеседник агентства.Бойцам удалось ликвидировать четверых украинских диверсантов, еще двух — взять в плен.Представитель силового ведомства уточнил, что это произошло на неподконтрольной ВС России части ДНР.По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике шести бригад противника в районе десяти населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113, 14 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250203/minoborony-1997117395.html
https://ria.ru/20250201/spetsoperatsiya-1996749408.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
харьковская область
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Уничтоженная украинская ДРГ у села Колодези в ДНР
Бойцы "Запада" уничтожили украинскую ДРГ у села Колодези в ДНР, двое из диверсантов взяты в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика
В ДНР ликвидировали украинскую ДРГ

У села Колодези в ДНР уничтожили украинскую ДРГ, двух диверсантов взяли в плен

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Вооруженные силы ликвидировали украинскую ДРГ возле села Колодези в ДНР, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
"Военнослужащие группировки "Запад" <...> уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
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Минобороны показало кадры уничтожения штурмовой группы ВСУ в ДНР
3 февраля, 15:42
Бойцам удалось ликвидировать четверых украинских диверсантов, еще двух — взять в плен.
Представитель силового ведомства уточнил, что это произошло на неподконтрольной ВС России части ДНР.
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По данным Минобороны от вторника, подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли удары по живой силе и технике шести бригад противника в районе десяти населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.
ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113, 14 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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