https://ria.ru/20250205/dekan-1997612364.html

Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток

Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток - РИА Новости, 05.02.2025

Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток

Тамбовский суд приговорил декана Воронежского университета инженерных технологий к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за 46 эпизодов получения взяток,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T21:10:00+03:00

2025-02-05T21:10:00+03:00

2025-02-05T21:10:00+03:00

происшествия

тамбовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Тамбовский суд приговорил декана Воронежского университета инженерных технологий к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за 46 эпизодов получения взяток, сообщили в среду в СУ СК России по Тамбовской области в Telegram-канале. "Собранные ... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему декану факультета высшего учебного заведения соседнего региона, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве. Женщина признана виновной в совершении 46 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) … Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности", — говорится в сообщении. Следователи выяснили, что декан вместе со своим заместителем и руководителем представительства ВУЗа в Тамбовской области получала взятки от студентов за оформление документов об их приеме в университет без прохождения вступительных экзаменов, за положительные оценки по промежуточным и итоговым аттестациям без контроля знаний и за прохождение практики без присутствия студентов. "Уголовные дела в отношении остальных участников организованной группы уже рассмотрены в суде с вынесением обвинительных приговоров", — добавили в СУ СК России по Тамбовской области. Ранее в СУ СК России по Тамбовской области сообщали, что суд приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима за 46 эпизодов получения взяток бывшего и.о. замдекана одного из университетов. По данным источника знакомого с ситуацией, речь идет о Воронежском университете инженерных технологий. Следователям удалось доказать, что участники организованной группы, в которую входил декан факультета и руководитель представительства вуза в Тамбовской области, получили взятки от студентов больше чем на 6 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250204/dps-1997299238.html

https://ria.ru/20250204/eks-ministr-1997335460.html

тамбовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)