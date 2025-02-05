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Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток - РИА Новости, 05.02.2025
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21:10 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/dekan-1997612364.html
Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток
Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток - РИА Новости, 05.02.2025
Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток
Тамбовский суд приговорил декана Воронежского университета инженерных технологий к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за 46 эпизодов получения взяток,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T21:10:00+03:00
2025-02-05T21:10:00+03:00
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Тамбовский суд приговорил декана Воронежского университета инженерных технологий к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за 46 эпизодов получения взяток, сообщили в среду в СУ СК России по Тамбовской области в Telegram-канале. "Собранные ... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему декану факультета высшего учебного заведения соседнего региона, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве. Женщина признана виновной в совершении 46 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) … Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности", — говорится в сообщении. Следователи выяснили, что декан вместе со своим заместителем и руководителем представительства ВУЗа в Тамбовской области получала взятки от студентов за оформление документов об их приеме в университет без прохождения вступительных экзаменов, за положительные оценки по промежуточным и итоговым аттестациям без контроля знаний и за прохождение практики без присутствия студентов. "Уголовные дела в отношении остальных участников организованной группы уже рассмотрены в суде с вынесением обвинительных приговоров", — добавили в СУ СК России по Тамбовской области. Ранее в СУ СК России по Тамбовской области сообщали, что суд приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима за 46 эпизодов получения взяток бывшего и.о. замдекана одного из университетов. По данным источника знакомого с ситуацией, речь идет о Воронежском университете инженерных технологий. Следователям удалось доказать, что участники организованной группы, в которую входил декан факультета и руководитель представительства вуза в Тамбовской области, получили взятки от студентов больше чем на 6 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250204/dps-1997299238.html
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происшествия, тамбовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Декана воронежского вуза осудили условно за почти полсотни взяток

СК: декана воронежского ВГУИТ к 5,5 года условно за 46 эпизодов взяточничества

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
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ВОРОНЕЖ, 5 фев - РИА Новости. Тамбовский суд приговорил декана Воронежского университета инженерных технологий к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы условно за 46 эпизодов получения взяток, сообщили в среду в СУ СК России по Тамбовской области в Telegram-канале.
"Собранные ... доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему декану факультета высшего учебного заведения соседнего региона, заключившей досудебное соглашение о сотрудничестве. Женщина признана виновной в совершении 46 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) … Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности", — говорится в сообщении.
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Следователи выяснили, что декан вместе со своим заместителем и руководителем представительства ВУЗа в Тамбовской области получала взятки от студентов за оформление документов об их приеме в университет без прохождения вступительных экзаменов, за положительные оценки по промежуточным и итоговым аттестациям без контроля знаний и за прохождение практики без присутствия студентов.
"Уголовные дела в отношении остальных участников организованной группы уже рассмотрены в суде с вынесением обвинительных приговоров", — добавили в СУ СК России по Тамбовской области.
Ранее в СУ СК России по Тамбовской области сообщали, что суд приговорил к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима за 46 эпизодов получения взяток бывшего и.о. замдекана одного из университетов. По данным источника знакомого с ситуацией, речь идет о Воронежском университете инженерных технологий. Следователям удалось доказать, что участники организованной группы, в которую входил декан факультета и руководитель представительства вуза в Тамбовской области, получили взятки от студентов больше чем на 6 миллионов рублей.
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