https://ria.ru/20250205/deepseek-1997509584.html

Ведущие компании в Южной Корее вводят запреты на использование DeepSeek

Ведущие компании в Южной Корее вводят запреты на использование DeepSeek - РИА Новости, 05.02.2025

Ведущие компании в Южной Корее вводят запреты на использование DeepSeek

Ведущие частные компании и государственные корпорации Южной Кореи вводят запреты на использование чат-бота китайской компании DeepSeek из-за опасений... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:09:00+03:00

2025-02-05T14:09:00+03:00

2025-02-05T14:09:00+03:00

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СЕУЛ, 5 фев - РИА Новости. Ведущие частные компании и государственные корпорации Южной Кореи вводят запреты на использование чат-бота китайской компании DeepSeek из-за опасений чрезмерного сбора данных для обучения собственной модели искусственного интеллекта (ИИ), сообщило агентство Рёнхап. "По данным источников в предпринимательских кругах, (разработчик главного южнокорейского мессенджера и агрегатора такси - ред.) Kakao, объявившая о своем официальном партнерстве с OpenAI, недавно официально известила сотрудников своей компании о запрете использования DeepSeek в рабочих целях. Запрет на использование DeepSeek со стороны Kakao стал первым случаем среди крупных южнокорейских ИТ-компаний", - пишет агентство. Рёнхап отмечает, что причиной такого решения стало то, что DeepSeek осуществляет всеобъемлющий сбор информации об устройстве пользователя, его IP-адресе и шаблонах ввода текста с помощью клавиатуры и затем сохраняет все эти данные на серверах, расположенных в Китае, что вызывает опасения с точки зрения безопасности. Ранее запрет на использование DeepSeek внутри компании ввел и третий крупнейший мобильный оператор Южной Кореи LG Uplus. Данная мера, как указывает агентство, носила рекомендательный характер и вводилась "до подтверждения стабильности в обеспечении безопасности" со стороны китайского чат-бота, однако работников призывали не подключаться к нему и с личных устройств, а в случае использования рекомендовалось не вводить туда важной или чувствительной информации. При этом блокировка доменных имен DeepSeek в облачных сетях компании не осуществлялась. В свою очередь южнокорейская госкорпорация-монополист в сфере гидро- и атомной электроэнергетики KHNP разослала своим сотрудникам уведомление о запрете на использование китайского чат-бота еще 1 февраля. В уведомлении подчеркивалось, что запрет касается использования генеративных ИИ-сервисов в рабочих целях, личное использование не запрещалось. При этом аналогичный запрет действует в компании и в отношении ChatGPT от американской компании OpenAI. Ведущий южнокорейский интернет-портал Naver, по данным Рёнхап, также приступил к рассмотрению вопроса о блокировке DeepSeek, однако конкретных решений еще не принято. При этом другие ведущие ИТ-компании, такие как Samsung Electronics, SK и LG Electronics, как сообщается, уже давно используют внутри своих организаций собственные генеративные ИИ-модели и запрещают использование сторонних программ на корпоративных компьютерах. Источник в отрасли сообщил Рёнхап, что руководства по использованию генеративного искусственного интеллекта появились в южнокорейских компаниях задолго до презентации нового чат-бота DeepSeek, и в условиях "большого недоверия к созданным в Китае моделям ИИ" южнокорейскому бизнесу "будет нелегко" разрешить их использование. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта (ИИ), которая, как указано на ее сайте, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. В частности, в магазине приложений Apple - App Store - ассистент DeepSeek занял первое место в США, Великобритании, ОАЭ, Японии, Южной Корее и Китае. Успех сервиса спровоцировал 27 января снижение американского техсектора: в тот день индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite снизился на 3,07%, акции Nvidia потеряли 17% стоимости. В январе исследовательская группа компании Wiz Research сообщила о том, что обнаружила открытый для всех желающих сервер, принадлежащий DeepSeek, где содержалось более миллиона записей. Специалисты утверждали, что там были обнаружены истории чатов, секретные ключи и другая конфиденциальная информация. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов платформы Национальной технологической инициативы, пользователям не стоит делиться с DeepSeek личными данными из-за риска утечек. Они также отметили риски использования чат-бота в рабочих целях, поскольку утечка рабочих материалов, паролей или финансовых данных может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери или ущерб репутации.

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996520921.html

https://ria.ru/20250205/google-1997433283.html

https://ria.ru/20250131/deepseek-1996714057.html

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