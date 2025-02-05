https://ria.ru/20250205/chernjahovsk-1997572715.html

В Черняховске объявили день траура в связи с убийством мальчика отчимом

В Черняховске объявили день траура в связи с убийством мальчика отчимом - РИА Новости, 05.02.2025

В Черняховске объявили день траура в связи с убийством мальчика отчимом

День траура объявлен 6 февраля в Черняховске под Калининградом, где в этот день похоронят убитого мальчика, сообщила администрация Черняховского городского... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:35:00+03:00

2025-02-05T17:35:00+03:00

2025-02-05T17:35:00+03:00

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черняховск

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КАЛИНИНГРАД, 5 фев — РИА Новости. День траура объявлен 6 февраля в Черняховске под Калининградом, где в этот день похоронят убитого мальчика, сообщила администрация Черняховского городского округа в своем Telegram-канале. "В связи с трагической гибелью (мальчика - ред.) 6 февраля 2025 года на территории Черняховского округа объявлено днём траура. Прощание… пройдёт 6 февраля в 13.00 (14.00 мск) в кафедральном соборе Архангела Михаила по адресу: улица Суворова, 20", - говорится в сообщении. Дело об убийстве семилетнего мальчика в городе Черняховске расследуется по статье 105 УК РФ. В ходе расследования установлено, что 42-летний отчим вечером 1 февраля, когда супруги не было дома, избил ребенка. Обнаружив, что мальчик мертв, он решил скрыть преступление. Убедив жену сообщить об исчезновении ребенка в полицию, он вывез тело мальчика в болотистую местность в черте Черняховска. По данным регионального СУСК, действиям матери ребенка будет дана оценка по статье 316 УК РФ (укрывательство преступлений). Органами полиции в отношении отчима позднее возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего). По данным следствия, 25 декабря 2024 года фигурант сломал ключицу старшей сестре убитого мальчика. Ленинградский районный суд Калининграда 5 февраля отправил отчима мальчика под арест до 3 апреля.

https://ria.ru/20250204/malchik-1997384775.html

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происшествия, черняховск, россия, калининград