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В Брюсселе работники предприятий протестуют из-за политики Евросоюза - РИА Новости, 05.02.2025
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15:32 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/bryussel-1997536097.html
В Брюсселе работники предприятий протестуют из-за политики Евросоюза
В Брюсселе работники предприятий протестуют из-за политики Евросоюза - РИА Новости, 05.02.2025
В Брюсселе работники предприятий протестуют из-за политики Евросоюза
Тысячи работников промышленных предприятий Европы вышли на акцию протеста в Брюсселе, чтобы выразить протест против политики Евросоюза, которая уже, по их... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T15:32:00+03:00
2025-02-05T15:32:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Тысячи работников промышленных предприятий Европы вышли на акцию протеста в Брюсселе, чтобы выразить протест против политики Евросоюза, которая уже, по их мнению, привела к деиндустриализации европейских стран и потери огромного количества рабочих мест, передает корреспондент РИА Новости. "Из-за отсутствия стратегии и четкого плана для европейской промышленности, ошибочных решений компаний, отставания в инвестициях в производство, деиндустриализация в Европе уже не угроза, а реальность", - говорится в заявлении организаторов акции. Манифестацию в Европейском квартале Брюсселя провидит объединение европейских профсоюзов industriAll, в которое входят профсоюзные организации химической, металлургической, текстильной промышленности, энергетики. Всего, как утверждает организация, она представляет интересы семи миллионов европейских рабочих. На акцию протеста в Брюсселе прибыли рабочие предприятий из Италии, Польши, Испании, Франции, Чехии, других стран Европы. Они требуют от Еврокомиссии эффективных мер для защиты своих рабочих мест. Как указала Европейская ассоциация стали (Eurofer), только европейская сталелитейная отрасль за последние 15 лет уже потеряла почти 100 тысяч рабочих мест, а в будущем будут неизбежны новые сокращения. Профсоюзы требуют от руководства ЕС и европейских стран не отказываться от промышленных предприятий в ЕС, обеспечить государственные инвестиции, стимулировать спрос на продукцию, увеличить государственные закупки. Также демонстранты требуют обеспечить промышленные предприятия энергией по доступным ценам.
https://ria.ru/20240916/protest-1972964744.html
https://ria.ru/20250127/profsojuzy-1995739916.html
https://ria.ru/20250103/varshava-1992421427.html
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60
Акция протеста работников предприятий из-за политики деиндустриализации в Европе
Тысячи работников европейских предприятий вышли на акцию протеста в Брюсселе, чтобы выразить протест против политики ЕС. Демонстранты считают, что деиндустриализация в Европе уже реальность: за последние годы из-за закрытия предприятий сотни тысяч людей остались без работы.
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европа, брюссель, италия, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Европа, Брюссель, Италия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В Брюсселе работники предприятий протестуют из-за политики Евросоюза

В Брюсселе тысячи работников предприятий протестуют из-за политики Евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Тысячи работников промышленных предприятий Европы вышли на акцию протеста в Брюсселе, чтобы выразить протест против политики Евросоюза, которая уже, по их мнению, привела к деиндустриализации европейских стран и потери огромного количества рабочих мест, передает корреспондент РИА Новости.
"Из-за отсутствия стратегии и четкого плана для европейской промышленности, ошибочных решений компаний, отставания в инвестициях в производство, деиндустриализация в Европе уже не угроза, а реальность", - говорится в заявлении организаторов акции.
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На акцию протеста в Брюсселе прибыли рабочие предприятий из Италии, Польши, Испании, Франции, Чехии, других стран Европы.
Они требуют от Еврокомиссии эффективных мер для защиты своих рабочих мест.
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Профсоюзы требуют от руководства ЕС и европейских стран не отказываться от промышленных предприятий в ЕС, обеспечить государственные инвестиции, стимулировать спрос на продукцию, увеличить государственные закупки. Также демонстранты требуют обеспечить промышленные предприятия энергией по доступным ценам.
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