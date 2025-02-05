https://ria.ru/20250205/braki-1997404238.html
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России - РИА Новости, 05.02.2025
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России
Работники ЗАГСов на территории России с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:24:00+03:00
2025-02-05T00:24:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Работники ЗАГСов на территории России с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который ведет МВД РФ. Согласно приказу министерства юстиции России, предусматривается, что работник ЗАГСа будет проверять, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан, оператором которого является МВД РФ. Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, это станет основанием для отказа в предоставлении данной услуги. Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, также вступили в силу в России с 5 февраля. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений. Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html
https://ria.ru/20250125/rossiya-1995418794.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России
Работники ЗАГСов с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Работники ЗАГСов на территории России с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который ведет МВД РФ.
Согласно приказу министерства юстиции России, предусматривается, что работник ЗАГСа будет проверять, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан, оператором которого является МВД РФ. Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, это станет основанием для отказа в предоставлении данной услуги.
Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, также вступили в силу в России
с 5 февраля. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.