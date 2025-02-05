Рейтинг@Mail.ru
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/braki-1997404238.html
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России - РИА Новости, 05.02.2025
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России
Работники ЗАГСов на территории России с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T00:24:00+03:00
2025-02-05T00:24:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764245342_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2104fc49abf1996d600acbc9ca8ce13e.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Работники ЗАГСов на территории России с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который ведет МВД РФ. Согласно приказу министерства юстиции России, предусматривается, что работник ЗАГСа будет проверять, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан, оператором которого является МВД РФ. Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, это станет основанием для отказа в предоставлении данной услуги. Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, также вступили в силу в России с 5 февраля. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений. Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.
https://ria.ru/20250205/migratsiya-1997403477.html
https://ria.ru/20250125/rossiya-1995418794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764245342_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_6c410516f0736127938295389a032d0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят браки в России

Работники ЗАГСов с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу

© Depositphotos.com / AZZВход в здание ЗАГСа
Вход в здание ЗАГСа - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Depositphotos.com / AZZ
Вход в здание ЗАГСа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Работники ЗАГСов на территории России с 5 февраля вправе отказать в регистрации брака иностранцу или с иностранцем, если он будет внесен в реестр контролируемых лиц, который ведет МВД РФ.
Согласно приказу министерства юстиции России, предусматривается, что работник ЗАГСа будет проверять, не находится ли иностранец или лицо без гражданства в реестре контролируемых граждан, оператором которого является МВД РФ. Такая проверка будет проводиться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения регистрации брака. Если имя заявителя окажется в реестре, это станет основанием для отказа в предоставлении данной услуги.
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В России вступает в силу режим высылки нелегалов
00:20
Положения, касающиеся проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, также вступили в силу в России с 5 февраля. Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года к иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим законных оснований для пребывания в России, будет применяться режим высылки. Такие граждане будут вноситься в создаваемый реестр контролируемых лиц. Иностранцы, попавшие под такой режим, должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в России. До решения данного вопроса в отношении них будет вводиться ряд ограничений.
Кроме того, в августе 2024 года были внесены изменения в Семейный кодекс РФ и федеральный закон "Об актах гражданского состояния", согласно которым не допускается заключение брака между гражданами, если один из них внесен в реестр контролируемых лиц, которые также вступают в силу с февраля 2025 года.
Выдача разрешения на временное проживание - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
В России изменился порядок получения разрешения на временное проживание
25 января, 01:00
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала