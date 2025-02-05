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FT: Безос перестал финансировать климатическую организацию из-за Трампа

FT: Безос перестал финансировать климатическую организацию из-за Трампа - РИА Новости, 05.02.2025

FT: Безос перестал финансировать климатическую организацию из-за Трампа

Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос перестал финансировать устанавливающую климатические стандарты для компаний организацию, чтобы избежать гнева... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T11:21:00+03:00

2025-02-05T11:21:00+03:00

2025-02-05T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос перестал финансировать устанавливающую климатические стандарты для компаний организацию, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа, который говорил о несостоятельности заявлений об изменениях климата, сообщает газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с решением. По данным издания, фонд Безоса с активами на 10 миллиардов долларов отказался от поддержки организации Science Based Targets, которая определяет цели для достижения компаниями нулевого углеродного следа. "Решение приостановить финансирование SBTi… частично связано с тем, что Безос не хочет раздражать Трампа, который ранее описывал изменения климата как обман", - пишет газета. Газета подчеркивает, что Безос наряду с главой Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом пытаются наладить отношения с администрацией Трампа, чтобы избежать давления со стороны антимонопольных служб, а также в том, что касается регулирования искусственного интеллекта.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

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