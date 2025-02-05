Рейтинг@Mail.ru
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 05.02.2025 (обновлено: 18:31 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/belorussiya-1997585962.html
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2025
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии
В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ, сказано в договоре РФ с РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:08:00+03:00
2025-02-05T18:31:00+03:00
белоруссия
россия
москва
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ, сказано в договоре РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."В соответствий с отдельными соглашениями между Сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии, упомянутых в пункте 1 статьи 4, в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, россия, москва, безопасность
Белоруссия, Россия, Москва, Безопасность
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии

В целях защиты в Белоруссии смогут создавать военные объекты и формирования РФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ, сказано в договоре РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.
"В соответствий с отдельными соглашениями между Сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии, упомянутых в пункте 1 статьи 4, в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации", - сказано в документе.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Договор СГ предусматривает ответ на агрессию всеми доступными средствами
Вчера, 18:19
 
БелоруссияРоссияМоскваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала