https://ria.ru/20250205/belorussiya-1997585962.html
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2025
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии
В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ, сказано в договоре РФ с РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T18:08:00+03:00
2025-02-05T18:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В целях предотвращения актов агрессии на территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ, сказано в договоре РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства."В соответствий с отдельными соглашениями между Сторонами в целях предотвращения и отражения актов агрессии, упомянутых в пункте 1 статьи 4, в отношении Республики Беларусь на территории Республики Беларусь могут создаваться военные и иные объекты Российской Федерации, а также размещаться воинские формирования Российской Федерации", - сказано в документе.
https://ria.ru/20250205/dogovor-1997588640.html
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белоруссия, россия, москва, безопасность
Белоруссия, Россия, Москва, Безопасность
Москва и Минск допустили создание российских военных объектов в Белоруссии
В целях защиты в Белоруссии смогут создавать военные объекты и формирования РФ