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Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ
Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, при падении обломков дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:05:00+03:00
2025-02-05T17:05:00+03:00
2025-02-05T17:35:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, при падении обломков дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В Белгороде в результате падения обломков ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Кроме того, повреждена кровля здания производственного предприятия, добавил Гладков.Ранее в среду губернатор заявил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили порядка 60 снарядов по территории области.Украинские войска ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ
Гладков: житель Белгорода пострадал при падении обломков сбитого дрона ВСУ