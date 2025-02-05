https://ria.ru/20250205/belgorod-1997561117.html

Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ

Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025

Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, при падении обломков дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:05:00+03:00

2025-02-05T17:05:00+03:00

2025-02-05T17:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белгородский район

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, при падении обломков дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В Белгороде в результате падения обломков ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Кроме того, повреждена кровля здания производственного предприятия, добавил Гладков.Ранее в среду губернатор заявил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили порядка 60 снарядов по территории области.Украинские войска ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородский район

белгородская область

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