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Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:05 05.02.2025 (обновлено: 17:35 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/belgorod-1997561117.html
Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ
Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ - РИА Новости, 05.02.2025
Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, при падении обломков дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:05:00+03:00
2025-02-05T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородский район
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, при падении обломков дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В Белгороде в результате падения обломков ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.Кроме того, повреждена кровля здания производственного предприятия, добавил Гладков.Ранее в среду губернатор заявил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили порядка 60 снарядов по территории области.Украинские войска ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250205/svo-1996418865.html
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россия
белгородский район
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россия, белгородский район, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородский район, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Житель Белгорода пострадал от обломков дрона ВСУ

Гладков: житель Белгорода пострадал при падении обломков сбитого дрона ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 5 фев — РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородом, при падении обломков дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбит вражеский беспилотник. В Белгороде в результате падения обломков ранен мирный житель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом мягких тканей головы бригада СМП доставляет в городскую больницу № 2 Белгорода", — написал он.
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Кроме того, повреждена кровля здания производственного предприятия, добавил Гладков.
Ранее в среду губернатор заявил, что ВСУ за прошедшие сутки выпустили порядка 60 снарядов по территории области.
Украинские войска ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородский районБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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