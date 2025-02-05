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В ДР Конго освободили бельгийца, приговоренного к казни - РИА Новости, 05.02.2025
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04:44 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/belgiya-1997418618.html
В ДР Конго освободили бельгийца, приговоренного к казни
В ДР Конго освободили бельгийца, приговоренного к казни - РИА Новости, 05.02.2025
В ДР Конго освободили бельгийца, приговоренного к казни
Гражданин Бельгии Жан-Жак Вондо, которого в Демократической Республике Конго приговорили к смертной казни за участие в попытке госпереворота в африканской... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T04:44:00+03:00
2025-02-05T04:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гражданин Бельгии Жан-Жак Вондо, которого в Демократической Республике Конго приговорили к смертной казни за участие в попытке госпереворота в африканской стране в мае 2024 года, освобожден, сообщает МИД Бельгии в соцсети X. "Нашего соотечественника Жан-Жака Вондо освободили из тюрьмы в Киншасе", - сообщает бельгийский МИД на своей странице. Как ожидается, Вондо прибудет в Бельгию в среду. По информации бельгийского телеканала RTL Info, адвокат бельгийца Карлос Нгвапитши сообщил, что Вондо был освобожден по состоянию здоровья. Ранее конголезское издание Actualité сообщало, что суд в ДРК приговорил 37 человек, включая трех граждан США, к смертной казни за участие в попытке госпереворота в стране в мае минувшего года. Среди приговоренных были несколько иностранцев, включая трех граждан США, а также гражданина Великобритании, гражданина Бельгии и гражданина Канады. В мае 2024 года представитель армии ДР Конго Сильвен Экенге сообщил, что вооруженные силы страны предотвратили попытку государственного переворота. Портал Actu360 писал, что лидер мятежников Кристиан Маланга был ликвидирован военными. Позднее Экенге заявил, что в попытке переворота были замешаны несколько граждан США и один гражданин Великобритании.
https://ria.ru/20250120/kitaj-1994571148.html
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в мире, бельгия, сша, великобритания, демократическая республика конго
В мире, Бельгия, США, Великобритания, Демократическая Республика Конго
В ДР Конго освободили бельгийца, приговоренного к казни

ДР Конго освободила бельгийца, приговоренного к казни за участие в попытке путча

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Гражданин Бельгии Жан-Жак Вондо, которого в Демократической Республике Конго приговорили к смертной казни за участие в попытке госпереворота в африканской стране в мае 2024 года, освобожден, сообщает МИД Бельгии в соцсети X.
"Нашего соотечественника Жан-Жака Вондо освободили из тюрьмы в Киншасе", - сообщает бельгийский МИД на своей странице.
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Как ожидается, Вондо прибудет в Бельгию в среду.
По информации бельгийского телеканала RTL Info, адвокат бельгийца Карлос Нгвапитши сообщил, что Вондо был освобожден по состоянию здоровья.
Ранее конголезское издание Actualité сообщало, что суд в ДРК приговорил 37 человек, включая трех граждан США, к смертной казни за участие в попытке госпереворота в стране в мае минувшего года. Среди приговоренных были несколько иностранцев, включая трех граждан США, а также гражданина Великобритании, гражданина Бельгии и гражданина Канады.
В мае 2024 года представитель армии ДР Конго Сильвен Экенге сообщил, что вооруженные силы страны предотвратили попытку государственного переворота. Портал Actu360 писал, что лидер мятежников Кристиан Маланга был ликвидирован военными. Позднее Экенге заявил, что в попытке переворота были замешаны несколько граждан США и один гражданин Великобритании.
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