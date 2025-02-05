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Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
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14:36 05.02.2025 (обновлено: 14:45 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html
Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов
Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025
Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан, что представляет... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:36:00+03:00
2025-02-05T14:45:00+03:00
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан, что представляет серьезную угрозу обществу. "Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан", - заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК РФ. Он отметил, что увеличилось число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами. "Ими совершено 253 преступления террористического характера", - добавил Бастрыкин. Вместе с тем глава СК РФ отметил, что иностранцы, совершающие преступления, находятся в России незаконно, бесконтрольно ездят по стране и систематически нарушают предписания миграционного законодательства.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов

Бастрыкин: дерзкие проявления экстремизма у мигрантов несут угрозу для общества

© Фото : предоставлено СК РоссииАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : предоставлено СК России
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан, что представляет серьезную угрозу обществу.
"Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан", - заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК РФ.
Он отметил, что увеличилось число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами. "Ими совершено 253 преступления террористического характера", - добавил Бастрыкин.
Вместе с тем глава СК РФ отметил, что иностранцы, совершающие преступления, находятся в России незаконно, бесконтрольно ездят по стране и систематически нарушают предписания миграционного законодательства.
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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