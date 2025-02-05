https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997520012.html

Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов

Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов - РИА Новости, 05.02.2025

Бастрыкин рассказал о проявлении экстремизма со стороны мигрантов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан, что представляет... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:36:00+03:00

2025-02-05T14:36:00+03:00

2025-02-05T14:45:00+03:00

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. заявил о более дерзком проявлении экстремизма со стороны иностранных граждан, что представляет серьезную угрозу обществу. "Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан", - заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК РФ. Он отметил, что увеличилось число деяний экстремистского характера, совершенных мигрантами. "Ими совершено 253 преступления террористического характера", - добавил Бастрыкин. Вместе с тем глава СК РФ отметил, что иностранцы, совершающие преступления, находятся в России незаконно, бесконтрольно ездят по стране и систематически нарушают предписания миграционного законодательства.

https://ria.ru/20250205/kriminal-1997310911.html

россия

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2025

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество