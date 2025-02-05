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СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
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14:16 05.02.2025 (обновлено: 15:21 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997511134.html
СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков
СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025
СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков
Следственный комитет предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:16:00+03:00
2025-02-05T15:21:00+03:00
александр бастрыкин
россия
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следственный комитет предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин."Нами предложено рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет", — заявил он на заседании расширенной коллегии СК.Бастрыкин отметил, что это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес. По его словам, злоумышленники убеждают их в безнаказанности, поскольку они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.Кроме того, Следственный комитет выступил с инициативой запретить продажу алкогольных напитков лицам до 21 года.Бастрыкин уточнил, что возможный запрет затронет слабоалкогольную продукцию и пиво. По его мнению, это позволит избежать алкоголизма среди молодежи.В беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал эту идею и предложил также ввести запрет на продажу табачной продукции до 21 года. Депутат отметил, что вкупе эти меры помогут повысить продолжительность жизни в России.
https://ria.ru/20250126/zaderzhanie-1995570109.html
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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество
Александр Бастрыкин, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков

СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков до 14 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Следственного комитета
Сотрудники Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следственный комитет предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.
"Нами предложено рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет", — заявил он на заседании расширенной коллегии СК.
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Бастрыкин отметил, что это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес. По его словам, злоумышленники убеждают их в безнаказанности, поскольку они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, Следственный комитет выступил с инициативой запретить продажу алкогольных напитков лицам до 21 года.
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Бастрыкин уточнил, что возможный запрет затронет слабоалкогольную продукцию и пиво. По его мнению, это позволит избежать алкоголизма среди молодежи.
В беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал эту идею и предложил также ввести запрет на продажу табачной продукции до 21 года. Депутат отметил, что вкупе эти меры помогут повысить продолжительность жизни в России.
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Александр БастрыкинРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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