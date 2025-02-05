https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997511134.html

СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков

СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков - РИА Новости, 05.02.2025

СК предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков

Следственный комитет предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:16:00+03:00

2025-02-05T14:16:00+03:00

2025-02-05T15:21:00+03:00

александр бастрыкин

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Следственный комитет предложил снизить возрастной порог для наказания за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин."Нами предложено рассмотреть вопрос о снижении возрастного порога для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотиков с 16 до 14 лет", — заявил он на заседании расширенной коллегии СК.Бастрыкин отметил, что это позволит противодействовать криминалу, вовлекающему подростков в наркобизнес. По его словам, злоумышленники убеждают их в безнаказанности, поскольку они не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.Кроме того, Следственный комитет выступил с инициативой запретить продажу алкогольных напитков лицам до 21 года.Бастрыкин уточнил, что возможный запрет затронет слабоалкогольную продукцию и пиво. По его мнению, это позволит избежать алкоголизма среди молодежи.В беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал эту идею и предложил также ввести запрет на продажу табачной продукции до 21 года. Депутат отметил, что вкупе эти меры помогут повысить продолжительность жизни в России.

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https://ria.ru/20250101/yurist-1992204399.html

https://ria.ru/20250203/zakon-1997112767.html

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александр бастрыкин, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество