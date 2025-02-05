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Группировка "Центр" освободила Барановку в ДНР - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 05.02.2025 (обновлено: 13:29 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/baranovka-1997481301.html
Группировка "Центр" освободила Барановку в ДНР
Группировка "Центр" освободила Барановку в ДНР - РИА Новости, 05.02.2025
Группировка "Центр" освободила Барановку в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Барановка в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:49:00+03:00
2025-02-05T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Барановка в ДНР, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" освободила Барановку в ДНР

Группировка "Центр" освободила населенный пункт Барановка в ДНР

© ИнфографикаГруппировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
Группировки войск Центр освободила село Барановка в ДНР
© Инфографика
Группировки войск "Центр" освободила село Барановка в ДНР
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Барановка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Барановка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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