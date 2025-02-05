https://ria.ru/20250205/banki-1997131186.html

Российские банки купаются в золоте

Российские банки купаются в золоте - РИА Новости, 05.02.2025

Российские банки купаются в золоте

Отечественные банки второй год подряд показывают рекордные прибыли. Еще в 2023 году они удивили своим резким ростом заработка — в 15 раз больше, чем годом... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

2025-02-05T08:00:00+03:00

аналитика

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

бизнес

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Отечественные банки второй год подряд показывают рекордные прибыли. Еще в 2023 году они удивили своим резким ростом заработка — в 15 раз больше, чем годом ранее. Казалось, что даже повторить такой рекорд будет не под силу. Однако в 2024 году банки взяли новую планку — и заработали еще больше чистой прибыли — 3,8 триллиона рублей (еще и без учета прибыли дочерних банков) против 3,3 триллиона рублей годом ранее. И даже несмотря на резкое проседание прибыли в декабре из-за валютных переоценок.Как же банки смогли снова озолотиться, учитывая небывало высокую ключевую ставку от ЦБ, которая обычно приводит к торможению кредитования? Ведь именно на кредитовании — корпоративном, ипотечном, автомобильном и прочем — в первую очередь зарабатывают банки. Бизнес и люди возвращают им деньги с процентами. К примеру, ипотечные платежи со ставкой в восемь процентов уже могут приводить к тому, что заемщик отдаст банку не только ту сумму денег, которую занял, но еще столько же в виде процентов. По сути, выплатит банку двойную стоимость квартиры. Такая математика получается, например, при покупке квартиры за десять миллионов рублей с первоначальным взносом 1,2 миллиона рублей. Банк выдает заемщику 8,8 миллиона рублей на 20 лет. При ставке в восемь процентов переплата получается как раз равной 8,8 миллиона рублям, а долг плюс проценты — 17,6 миллиона рублей.В прошлом году процентные ставки по ипотеке, да и по всем остальным кредитам резко выросли вслед за постоянным повышением ключевой ставки Банком России. Обычно слишком высокая ставка (а сейчас она рекордная с 2014 года) наоборот отталкивает заемщиков от кредитов и ипотеки. И это действительно произошло, но только к самому концу года. В первые полгода наблюдался ажиотажный спрос на ипотеку среди населения, потому что многие спешили запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда льготной ипотеки. С 1 июля массовую программу льготной ипотеки действительно отменили, оставили только точечные федеральные ипотечные программы (для молодых семей, военных, ИТ-специалистов).Однако ожидаемого обвала спроса на ипотеку не случилось и после 1 июля. После взрывного спроса в июне, он, конечно, упал, однако в июле, августе, сентябре и октябре люди продолжали брать ипотеку в более крупных объемах, чем в январе 2024 года. Теперь они это делали на страхе дальнейшего повышения ставок — что и произошло. В конце июля ЦБ снова начал повышать ключевую ставку после полугодового перерыва. В сентябре ставка выросла еще резче — до 18%. Это снова подтолкнуло часть населения поспешить в банки. Только в ноябре и декабре спрос слегка поутих, но даже не вдвое. Желающих брать ипотеку под 30% годовых, конечно, меньше. Помогают банкам зарабатывать сохранившиеся льготные программы и специальные предложения от застройщиков, которые настроили рекордные объемы жилья и теперь не знают, куда его девать. При этом огромное количество людей уже много платят банкам за автокредиты, потребкредиты и ипотеку, взятые в 2023 и 2024 годах. Стоит напомнить, что ставка начала расти еще с июля 2023 года.От потребительских кредитов россияне тоже не спешили отказываться в ушедшем году. Хотя темпы прироста целом по году замедлились. Однако рост экономики и доходов россиян позволял им как брать новые кредиты, в том числе автомобильные, так и активно нести деньги на банковские вклады. В 2024 году банки получили от граждан в полтора раза больше денег на вклады, чем годом ранее.И, конечно, еще один важный пункт доходов банков — это корпоративное кредитование, которое, казалось, вообще не замечало растущих процентных ставок. Конечно, бизнес все видит и понимает, и даже жалуется периодически, но продолжает брать дорогие кредиты, вопреки всему этому пониманию. Только к концу года наметилось небольшое замедление темпов роста данного вида кредитования. Почему бизнес соглашается на такие невыгодные условия и спонсирует банки? Потому что, когда подходит срок рефинансировать предыдущую задолженность, выбора, по сути, у него нет, и приходится соглашаться на те условия, которые есть. А еще два года назад брать кредиты было вполне выгодно, и бизнес воспользовался этой ситуацией по полной. Кроме того, нужны деньги на импортозамещение, на расширение производств, на трансформацию логистических потоков. С одной стороны, санкции мешают и создают дополнительные издержки, с другой стороны, двигают развитие и расширение бизнесов, что в условия растущего российского ВВП делать не так страшно. На рынке есть ожидания, что подавить данный вид кредитования не получится даже в этом году, а это в свою очередь фактор, стимулирующий инфляцию.Конечно, у банков есть еще и дополнительные доходы. Можно подзаработать на разнице курсов валюты, на хранении денег на вкладах в ЦБ и даже на дополнительных услугах — финтехе, маркетплейсах, связи и так далее. Многие финорганизации так и делают. Но все же основной доход приносят по старинке люди и бизнес, которые берут у банка в долг на товары и услуги.Стабильная банковская система с высокими доходами — залог стойкости всей экономики. В 2025 году поставить новые рекорды по прибылям будет уже не так просто, учитывая, что высокая ставка будет сохраняться минимум первые полгода. Но обвала банковской системы точно никто сейчас не ждет. Поэтому и недавние разгонявшиеся слухи о заморозке вкладов выглядят странно. Банки смогут, судя по всему, сохранить текущие прибыли или даже нарастить их в 2025 году. Во многом ситуация, конечно, будет зависеть от действий Центробанка. Навредить может резкое и быстрое снижение ставки регулятором, что в свою очередь обвалит проценты по вкладам, которые сейчас небывало высоки, и люди в панике массово начнут забирать деньги из банков — так же быстро, как туда несли. Но регулятор это и сам понимает, к тому же пока еще ситуация с инфляцией не такая, чтобы думать о снижении ставки.

https://ria.ru/20250125/banki-1995439451.html

https://realty.ria.ru/20250130/tsb-1996356685.html

https://ria.ru/20250124/tsb-1995236178.html

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аналитика, центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, бизнес