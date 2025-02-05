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Смертельная опасность из Антарктиды: гигантский айсберг может погубить всех - РИА Новости, 05.02.2025
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Наука
 
12:48 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/aysberg-1997480530.html
Смертельная опасность из Антарктиды: гигантский айсберг может погубить всех
Смертельная опасность из Антарктиды: гигантский айсберг может погубить всех - РИА Новости, 05.02.2025
Смертельная опасность из Антарктиды: гигантский айсберг может погубить всех
Айсберг A23a, который называют крупнейшим в мире, начал раскалываться. От него откололся огромный фрагмент площадью около 80 км². Хотя это лишь малая часть от... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T12:48:00+03:00
2025-02-05T12:48:00+03:00
наука
космос - риа наука
антарктида
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Айсберг A23a, который называют крупнейшим в мире, начал раскалываться. От него откололся огромный фрагмент площадью около 80 км². Хотя это лишь малая часть от общей площади (3360 км²), угроза все равно очень серьезная.Ошеломительная скоростьПлавучий ледник движется на север в сторону острова Южная Георгия со скоростью 48 км в день. Это вызывает опасения у экспертов. Они считают, что айсберг может угрожать обитающим там животным.Океанограф Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы отметил, что это первый отколовшийся фрагмент столь большого размера."A23a весит около триллиона тонн. Подводная часть айсберга в 10 раз больше его видимой поверхности. В прошлом подобные гиганты разрушались за несколько недель после начала потери крупных фрагментов", - сказал он AFP.Эксперты пока не могут точно определить последствия, поэтому продолжат вести наблюдение. При этом дальнейшее разрушение A23a снизит риски, так как мелкие фрагменты будут менее опасны.Угроза всемA23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986-м и долгое время оставался на месте. Но в 2020-м начал двигаться на север, периодически замедляясь из-за океанских течений.Под воздействием тёплых вод и эрозии айсберг постепенно разрушается. A23a сейчас признан крупнейшим в мире – внешне он напоминает ледяную стену из сериала "Игра престолов" Но его судьба предрешена: как и все "собраться", он со временем распадётся на части.Таяние айсбергов, таких как A23а, важный индикатор глобального потепления, и его изменение может повлиять на уровень мирового океана. А это, в свою очередь, грозит подтоплением крупным прибрежным городам – ученые называют прежде всего Нью-Йорк, Гонконг, Лондон и Амстердам. При определенных условиях затопить может и Санкт-Петербург.Катастрофические последствияЗатопление этих территорий может вынудить миллионы людей покинуть свои дома и создать невиданный по масштабам миграционный кризис. Кроме того, изменение температуры и уровня соли в океанах, вызванное таянием айсбергов, может привести к разрушению экосистем. Это будет иметь серьезные последствия для морской флоры и фауны. Нередко бывает, что изменения в экосистеме приводят к исчезновению видов и потере биологического разнообразия. Это, в свою очередь, снижает устойчивость морской среды.Таяние айсбергов также влияет на климатические условия. Ледяные шельфы и айсберги играют роль в отражении солнечного света и сохранении низких температур в ключевых регионах планеты. Могут измениться океанские течения, что вызовет новый цикл охлаждения или нагревания, увеличивая экстремальные погодные явления, такие как ураганы, мощные дожди и засухи. Это нарушит привычные климатические модели, влияя на сельское хозяйство, ресурсы пресной воды и здоровье людей.Также этот процесс может высвобождать метан, замороженный в подводных отложениях. Этот газ в гораздо большей степени усиливает эффект глобального потепления, что создает порочный круг, когда тепло приводит к еще большему таянию льда.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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космос - риа наука, антарктида, нью-йорк (город), гонконг
Наука, Космос - РИА Наука, Антарктида, Нью-Йорк (город), Гонконг

Смертельная опасность из Антарктиды: гигантский айсберг может погубить всех

© Фото : ААНИИАйсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : ААНИИ
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Айсберг A23a, который называют крупнейшим в мире, начал раскалываться. От него откололся огромный фрагмент площадью около 80 км². Хотя это лишь малая часть от общей площади (3360 км²), угроза все равно очень серьезная.

Ошеломительная скорость

Плавучий ледник движется на север в сторону острова Южная Георгия со скоростью 48 км в день. Это вызывает опасения у экспертов. Они считают, что айсберг может угрожать обитающим там животным.
© ААНИИ/TelegramОт айсберга А23а откололась глыба площадью 80 квадратных километров
От айсберга А23а откололась глыба площадью 80 квадратных километров - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© ААНИИ/Telegram
От айсберга А23а откололась глыба площадью 80 квадратных километров
Океанограф Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы отметил, что это первый отколовшийся фрагмент столь большого размера.
"A23a весит около триллиона тонн. Подводная часть айсберга в 10 раз больше его видимой поверхности. В прошлом подобные гиганты разрушались за несколько недель после начала потери крупных фрагментов", - сказал он AFP.
© РИА Новости. Фото Ивана ЗахарченкоГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости. Фото Ивана Захарченко
Гренландия
Эксперты пока не могут точно определить последствия, поэтому продолжат вести наблюдение. При этом дальнейшее разрушение A23a снизит риски, так как мелкие фрагменты будут менее опасны.

Угроза всем

A23a откололся от шельфового ледника Фильхнера в Антарктиде в 1986-м и долгое время оставался на месте. Но в 2020-м начал двигаться на север, периодически замедляясь из-за океанских течений.
Под воздействием тёплых вод и эрозии айсберг постепенно разрушается. A23a сейчас признан крупнейшим в мире – внешне он напоминает ледяную стену из сериала "Игра престолов" Но его судьба предрешена: как и все "собраться", он со временем распадётся на части.
© РИА Новости / Г. Копосов | Перейти в медиабанкПингвины. Антарктида.
Пингвины. Антарктида. - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Г. Копосов
Перейти в медиабанк
Пингвины. Антарктида.
Таяние айсбергов, таких как A23а, важный индикатор глобального потепления, и его изменение может повлиять на уровень мирового океана. А это, в свою очередь, грозит подтоплением крупным прибрежным городам – ученые называют прежде всего Нью-Йорк, Гонконг, Лондон и Амстердам. При определенных условиях затопить может и Санкт-Петербург.

Катастрофические последствия

Затопление этих территорий может вынудить миллионы людей покинуть свои дома и создать невиданный по масштабам миграционный кризис. Кроме того, изменение температуры и уровня соли в океанах, вызванное таянием айсбергов, может привести к разрушению экосистем. Это будет иметь серьезные последствия для морской флоры и фауны. Нередко бывает, что изменения в экосистеме приводят к исчезновению видов и потере биологического разнообразия. Это, в свою очередь, снижает устойчивость морской среды.
Таяние айсбергов также влияет на климатические условия. Ледяные шельфы и айсберги играют роль в отражении солнечного света и сохранении низких температур в ключевых регионах планеты. Могут измениться океанские течения, что вызовет новый цикл охлаждения или нагревания, увеличивая экстремальные погодные явления, такие как ураганы, мощные дожди и засухи.
© Фото : РоскосмосКрупнейший в мире айсберг А23а на снимке со спутника "Метеор-М"
Крупнейший в мире айсберг А23а на снимке со спутника Метеор-М - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Роскосмос
Крупнейший в мире айсберг А23а на снимке со спутника "Метеор-М"
Это нарушит привычные климатические модели, влияя на сельское хозяйство, ресурсы пресной воды и здоровье людей.
Также этот процесс может высвобождать метан, замороженный в подводных отложениях. Этот газ в гораздо большей степени усиливает эффект глобального потепления, что создает порочный круг, когда тепло приводит к еще большему таянию льда.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАйсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики
Айсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Айсберги у побережья Антарктиды в Тихоокеанком секторе Антарктики
 
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