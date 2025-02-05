https://ria.ru/20250205/avto-1997435034.html

Названы самые популярные у россиян марки легковых авто в январе

Названы самые популярные у россиян марки легковых авто в январе - РИА Новости, 05.02.2025

Названы самые популярные у россиян марки легковых авто в январе

В январе продажи новых легковых автомобилей в России выросли до 89 тысяч единиц — более чем на десять процентов по сравнению с январем 2024-го, сообщило... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:07:00+03:00

2025-02-05T09:07:00+03:00

2025-02-05T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В январе продажи новых легковых автомобилей в России выросли до 89 тысяч единиц — более чем на десять процентов по сравнению с январем 2024-го, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "В январе нынешнего года в России было реализовано 89 072 новых легковых машины, что на 11 процентов больше, чем в том же месяце 2024 года", — говорится в публикации. Лидером рынка остается Lada — на ее долю пришлось более 30 процентов продаж (год назад — менее 28 процентов). В январе продано 27 538 новых машин этой марки. Из иностранных брендов лучшим оказался Haval — 11 825 автомобилей. Третье место занял Chery с результатом 8959 машин, а дальше идут еще четыре китайских марки: Geely (6217 штук), Changan (5081), Omoda (2327) и Jetour (2214). На восьмой строчке расположился белорусский Belgee (1816 штук), на девятой — китайский Jaecoo (1781 штука). Замкнул десятку китайский же Tank (1672 авто). Из этих брендов только три продемонстрировали отрицательную динамику — Geely (минус 30,9 процента), Omoda (минус 12,8 процента) и Tank (минус 3,5 процента). У остальных наблюдается рост, причем лучше всего дела обстоят у Belgee — ее продажи выросли в 3,7 раза, как поясняет "Автостат" — на низкой базе предыдущего периода. Среди моделей первое место сохраняет Lada Granta — этих машин продано 11 422, рост на 11,8 процента. Следом идет Lada Vesta с 8007 авто — ее продажи подскочили в полтора раза. Лучшей иномаркой остался китайский кроссовер Haval Jolion — 4139 штук, хотя тут продажи упали на 4,7 процента. Четвертое место среди бестселлеров занимает кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max — 4043 штуки (рост на 23,2 процента), а замыкает пятерку Lada Niva Travel — 3101 штука (снижение на 3,8 процента).

https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html

https://ria.ru/20250202/avtomobili-1996851549.html

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экономика, авто, россия, автостат, lada vesta