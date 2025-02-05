Одноразовые друзья. Россиянам оказалось не на кого положиться
Средний чек за ремонт китайских автомобилей вырос на 20%
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайских автомобилей все больше не только на дорогах России, но и в сервисах — за год число обращений выросло на треть. Ломаются и новые машины, а ремонт дорожает. О слабых местах новых лидеров рынка — в материале РИА Новости.
За и против
Россияне массово пересаживаются на автомобили из КНР. Хвалят их яркий футуристичный дизайн. "После "Соляриса" в пустой комплектации кажется космолетом", — пишет в отзывах на портале Avito владелец Geely Coolray.
© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
Подавляющее большинство откликов на интернет-площадках положительные. Так, на Avito из 1394 оценок популярного бренда Chery 982 — пять звезд. У Geely — 825 из 1080, Haval — 481 из 617.
Часто отмечают комфортный просторный салон, легкую управляемость. В целом сообщают о беспроблемном пробеге в 15-30 тысяч километров.
Однако есть жалобы на неустойчивость при высокой скорости: "рулевое управление плывет, слабые тормоза".
Среди других недостатков упоминают "слабое" железо, лакокрасочное покрытие: "нет антикоррозийной защиты", "кузов быстро ржавеет", а также не всегда корректное срабатывание или поломки электроники. "Многие "роботы" на китайских марках чудят", — сделал вывод обладатель Geely Emgrand. "Умерла беспроводная зарядка телефона, часы отстают где-то на одну-две минуты в неделю", — сетует владелец Geely Tugella. "Плохо настроена автоматическая коробка передач", "автомат живет своей жизнью", — это о Geely Monjaro.
Выбора нет. Россиянам придется смириться с новой реальностью
25 января, 08:00
У Haval Dargo возникает шум в двигателе: "93-99 километров/час под капотом где-то появляется гул", "спустя пару недель после покупки стало свистеть, в периоды прогрева или при повторном пуске", "пробег меньше 1000 километров, что-то свистит", "из-под капота свистит, особенно в холодную погоду, началось с 200 километров пробега", "у меня 20 тысяч километров, есть скрипы, трески и щелканья". Также претензии к запотеванию фар, дороговизне ремонта и долгому ожиданию запчастей.
Тут подправить, там подделать
Наблюдения автолюбителей подтверждают и данные СТО. Так, аналитическая служба международной франчайзинговой сети Fit Service сообщает, что в 2024-м к ним обратилось на 37% больше владельцев китайских моделей, чем годом ранее. Рост был ежемесячный (на 20-50%). Пик (59%) пришелся на октябрь.
© Depositphotos.com / kalinovskyРемонт автомобиля
© Depositphotos.com / kalinovsky
Ремонт автомобиля
При этом все чаще в обслуживании и ремонте нуждаются достаточно новые машины, до десяти лет — 42%. На 10-14 лет приходится 27%. За год сильнее всего выросла категория до трех лет — плюс 139%, на треть — 4-5-летние, 10-14 — на 17%, а больше 15 лет — на 10%. Снижение только в группе 6-9 лет — 21%.
По подсчетам Fit Service, в 2024-м с "китайцами" к ним обращались 38 тысяч раз. Это всего 3,4% всех визитов, но в 2023-м было почти на процент меньше.
Специфических "болячек" у китайских марок специалисты не отмечают. "Ремонты и неисправности соответствуют пробегу и классу автомобилей. Более взвешенно оценить надежность агрегатов и узлов можно будет лишь после того, как они откатают 200 тысяч", — говорит директор Fit Service Татьяна Овчинникова.
Все в утиль. Что ждет российских автомобилистов в этом году
7 января, 08:00
Что почем
Ремонт "китайцев" в среднем подорожал на 20%, до 10 208 рублей.
Но это меньше, чем у многих других марок.
"Разница объясняется возрастом автомобилей. Китайские модели значительно моложе. Чаще всего их завозят на стандартное ТО, а не на сложный, полноценный ремонт", — объясняет Овчинникова.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве
Китайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве
Больше всего водители тратили на сервис в сентябре, в среднем — 11 038 рублей. Это понятно: готовились к зимнему сезону. Минимальные расходы были в апреле — 6998 рублей.
Куда податься
Есть определенные сложности с запчастями и техническими документами. Если с расходниками, необходимыми для регулярного ТО, все неплохо, то некоторые кузовные элементы и детали салона приходится ждать месяцами. Не хватает локальных складов, а дорога из КНР неблизкая. "Эти проблемы мы постепенно решаем и занимаемся всеми вопросами по обслуживанию автомобилей китайских марок", — подчеркивает Овчинникова.
"Впервые с 2007-го". С чем столкнулись автовладельцы в России
21 августа 2024, 08:00
Примечательно, что обслуживаться у "официалов" необязательно для сохранения гарантии. Многие китайские автомобили привозят на ТО в независимые сертифицированные автосервисы, как и приобретенные по параллельному импорту или модели ушедших из России брендов. "Обращаться лучше в крупные компании, которые возьмутся за подбор деталей и необходимый ремонт", — отмечает директор Fit Service.
Конечно, как и любой новый продукт, китайские автомобили вызывают много вопросов, и большинство покупателей пока предпочитает более знакомые марки. Однако, уверены аналитики, с укреплением брендов из КНР на рынке, структура российского автопарка сильно изменится.