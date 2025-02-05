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Одноразовые друзья. Россиянам оказалось не на кого положиться - РИА Новости, 05.02.2025
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08:00 05.02.2025 (обновлено: 16:36 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/avto-1997309800.html
Одноразовые друзья. Россиянам оказалось не на кого положиться
Одноразовые друзья. Россиянам оказалось не на кого положиться - РИА Новости, 05.02.2025
Одноразовые друзья. Россиянам оказалось не на кого положиться
Китайских автомобилей все больше не только на дорогах России, но и в сервисах — за год число обращений выросло на треть. Ломаются и новые машины, а ремонт... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T08:00:00+03:00
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авто
китай
haval
geely
chery
россия
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайских автомобилей все больше не только на дорогах России, но и в сервисах — за год число обращений выросло на треть. Ломаются и новые машины, а ремонт дорожает. О слабых местах новых лидеров рынка — в материале РИА Новости.За и противРоссияне массово пересаживаются на автомобили из КНР. Хвалят их яркий футуристичный дизайн. "После "Соляриса" в пустой комплектации кажется космолетом", — пишет в отзывах на портале Avito владелец Geely Coolray.Подавляющее большинство откликов на интернет-площадках положительные. Так, на Avito из 1394 оценок популярного бренда Chery 982 — пять звезд. У Geely — 825 из 1080, Haval — 481 из 617.Часто отмечают комфортный просторный салон, легкую управляемость. В целом сообщают о беспроблемном пробеге в 15-30 тысяч километров.Однако есть жалобы на неустойчивость при высокой скорости: "рулевое управление плывет, слабые тормоза".Среди других недостатков упоминают "слабое" железо, лакокрасочное покрытие: "нет антикоррозийной защиты", "кузов быстро ржавеет", а также не всегда корректное срабатывание или поломки электроники. "Многие "роботы" на китайских марках чудят", — сделал вывод обладатель Geely Emgrand. "Умерла беспроводная зарядка телефона, часы отстают где-то на одну-две минуты в неделю", — сетует владелец Geely Tugella. "Плохо настроена автоматическая коробка передач", "автомат живет своей жизнью", — это о Geely Monjaro.У Haval Dargo возникает шум в двигателе: "93-99 километров/час под капотом где-то появляется гул", "спустя пару недель после покупки стало свистеть, в периоды прогрева или при повторном пуске", "пробег меньше 1000 километров, что-то свистит", "из-под капота свистит, особенно в холодную погоду, началось с 200 километров пробега", "у меня 20 тысяч километров, есть скрипы, трески и щелканья". Также претензии к запотеванию фар, дороговизне ремонта и долгому ожиданию запчастей.Тут подправить, там подделатьНаблюдения автолюбителей подтверждают и данные СТО. Так, аналитическая служба международной франчайзинговой сети Fit Service сообщает, что в 2024-м к ним обратилось на 37% больше владельцев китайских моделей, чем годом ранее. Рост был ежемесячный (на 20-50%). Пик (59%) пришелся на октябрь.При этом все чаще в обслуживании и ремонте нуждаются достаточно новые машины, до десяти лет — 42%. На 10-14 лет приходится 27%. За год сильнее всего выросла категория до трех лет — плюс 139%, на треть — 4-5-летние, 10-14 — на 17%, а больше 15 лет — на 10%. Снижение только в группе 6-9 лет — 21%.По подсчетам Fit Service, в 2024-м с "китайцами" к ним обращались 38 тысяч раз. Это всего 3,4% всех визитов, но в 2023-м было почти на процент меньше.Специфических "болячек" у китайских марок специалисты не отмечают. "Ремонты и неисправности соответствуют пробегу и классу автомобилей. Более взвешенно оценить надежность агрегатов и узлов можно будет лишь после того, как они откатают 200 тысяч", — говорит директор Fit Service Татьяна Овчинникова.Что почемРемонт "китайцев" в среднем подорожал на 20%, до 10 208 рублей.Но это меньше, чем у многих других марок."Разница объясняется возрастом автомобилей. Китайские модели значительно моложе. Чаще всего их завозят на стандартное ТО, а не на сложный, полноценный ремонт", — объясняет Овчинникова.Больше всего водители тратили на сервис в сентябре, в среднем — 11 038 рублей. Это понятно: готовились к зимнему сезону. Минимальные расходы были в апреле — 6998 рублей.Куда податьсяЕсть определенные сложности с запчастями и техническими документами. Если с расходниками, необходимыми для регулярного ТО, все неплохо, то некоторые кузовные элементы и детали салона приходится ждать месяцами. Не хватает локальных складов, а дорога из КНР неблизкая. "Эти проблемы мы постепенно решаем и занимаемся всеми вопросами по обслуживанию автомобилей китайских марок", — подчеркивает Овчинникова.Примечательно, что обслуживаться у "официалов" необязательно для сохранения гарантии. Многие китайские автомобили привозят на ТО в независимые сертифицированные автосервисы, как и приобретенные по параллельному импорту или модели ушедших из России брендов. "Обращаться лучше в крупные компании, которые возьмутся за подбор деталей и необходимый ремонт", — отмечает директор Fit Service.Конечно, как и любой новый продукт, китайские автомобили вызывают много вопросов, и большинство покупателей пока предпочитает более знакомые марки. Однако, уверены аналитики, с укреплением брендов из КНР на рынке, структура российского автопарка сильно изменится.
https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html
https://ria.ru/20250107/avtorynok-1991829466.html
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авто, китай, haval, geely, chery, россия
Авто, Китай, Haval, Geely, Chery, Россия
Одноразовые друзья. Россиянам оказалось не на кого положиться

Средний чек за ремонт китайских автомобилей вырос на 20%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайских автомобилей все больше не только на дорогах России, но и в сервисах — за год число обращений выросло на треть. Ломаются и новые машины, а ремонт дорожает. О слабых местах новых лидеров рынка — в материале РИА Новости.

За и против

Россияне массово пересаживаются на автомобили из КНР. Хвалят их яркий футуристичный дизайн. "После "Соляриса" в пустой комплектации кажется космолетом", — пишет в отзывах на портале Avito владелец Geely Coolray.
© AP Photo / Ng Han GuanДевушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Девушка фотографирует салон нового электромобиля китайского автопроизводителя Geely Auto под брендом Geometry
Подавляющее большинство откликов на интернет-площадках положительные. Так, на Avito из 1394 оценок популярного бренда Chery 982 — пять звезд. У Geely — 825 из 1080, Haval — 481 из 617.
Часто отмечают комфортный просторный салон, легкую управляемость. В целом сообщают о беспроблемном пробеге в 15-30 тысяч километров.
Однако есть жалобы на неустойчивость при высокой скорости: "рулевое управление плывет, слабые тормоза".
Среди других недостатков упоминают "слабое" железо, лакокрасочное покрытие: "нет антикоррозийной защиты", "кузов быстро ржавеет", а также не всегда корректное срабатывание или поломки электроники. "Многие "роботы" на китайских марках чудят", — сделал вывод обладатель Geely Emgrand. "Умерла беспроводная зарядка телефона, часы отстают где-то на одну-две минуты в неделю", — сетует владелец Geely Tugella. "Плохо настроена автоматическая коробка передач", "автомат живет своей жизнью", — это о Geely Monjaro.
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У Haval Dargo возникает шум в двигателе: "93-99 километров/час под капотом где-то появляется гул", "спустя пару недель после покупки стало свистеть, в периоды прогрева или при повторном пуске", "пробег меньше 1000 километров, что-то свистит", "из-под капота свистит, особенно в холодную погоду, началось с 200 километров пробега", "у меня 20 тысяч километров, есть скрипы, трески и щелканья". Также претензии к запотеванию фар, дороговизне ремонта и долгому ожиданию запчастей.

Тут подправить, там подделать

Наблюдения автолюбителей подтверждают и данные СТО. Так, аналитическая служба международной франчайзинговой сети Fit Service сообщает, что в 2024-м к ним обратилось на 37% больше владельцев китайских моделей, чем годом ранее. Рост был ежемесячный (на 20-50%). Пик (59%) пришелся на октябрь.
© Depositphotos.com / kalinovskyРемонт автомобиля
Ремонт автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Depositphotos.com / kalinovsky
Ремонт автомобиля
При этом все чаще в обслуживании и ремонте нуждаются достаточно новые машины, до десяти лет — 42%. На 10-14 лет приходится 27%. За год сильнее всего выросла категория до трех лет — плюс 139%, на треть — 4-5-летние, 10-14 — на 17%, а больше 15 лет — на 10%. Снижение только в группе 6-9 лет — 21%.
По подсчетам Fit Service, в 2024-м с "китайцами" к ним обращались 38 тысяч раз. Это всего 3,4% всех визитов, но в 2023-м было почти на процент меньше.
Специфических "болячек" у китайских марок специалисты не отмечают. "Ремонты и неисправности соответствуют пробегу и классу автомобилей. Более взвешенно оценить надежность агрегатов и узлов можно будет лишь после того, как они откатают 200 тысяч", — говорит директор Fit Service Татьяна Овчинникова.
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Что почем

Ремонт "китайцев" в среднем подорожал на 20%, до 10 208 рублей.
Но это меньше, чем у многих других марок.
"Разница объясняется возрастом автомобилей. Китайские модели значительно моложе. Чаще всего их завозят на стандартное ТО, а не на сложный, полноценный ремонт", — объясняет Овчинникова.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКитайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве
Китайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Китайский кроссовер Haval Jolion в автосалоне Favorit Motors в Москве
Больше всего водители тратили на сервис в сентябре, в среднем — 11 038 рублей. Это понятно: готовились к зимнему сезону. Минимальные расходы были в апреле — 6998 рублей.

Куда податься

Есть определенные сложности с запчастями и техническими документами. Если с расходниками, необходимыми для регулярного ТО, все неплохо, то некоторые кузовные элементы и детали салона приходится ждать месяцами. Не хватает локальных складов, а дорога из КНР неблизкая. "Эти проблемы мы постепенно решаем и занимаемся всеми вопросами по обслуживанию автомобилей китайских марок", — подчеркивает Овчинникова.
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Примечательно, что обслуживаться у "официалов" необязательно для сохранения гарантии. Многие китайские автомобили привозят на ТО в независимые сертифицированные автосервисы, как и приобретенные по параллельному импорту или модели ушедших из России брендов. "Обращаться лучше в крупные компании, которые возьмутся за подбор деталей и необходимый ремонт", — отмечает директор Fit Service.
Конечно, как и любой новый продукт, китайские автомобили вызывают много вопросов, и большинство покупателей пока предпочитает более знакомые марки. Однако, уверены аналитики, с укреплением брендов из КНР на рынке, структура российского автопарка сильно изменится.
 
АвтоКитайHavalGeelyCheryРоссия
 
 
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