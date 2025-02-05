Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе
Из реки в Потомак в Вашингтоне извлекли тела 67 погибших при авиакатастрофе
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 5 фев — РИА Новости. Спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв авиакатастрофы в небе над американской столицей, передают экстренные службы в соцсети Х.
"Объединенное командование подтверждает извлечение 67 (тел. — Прим. ред.) жертв столкновения воздушных судов", — говорится в заявлении.
При этом тела 66 человек, как утверждается, идентифицированы.
На минувшей неделе в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате катастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера оказались россияне. Глава государства выразил соболезнования в связи с их гибелью и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Ранее газета New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США писала, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Как уточнил позднее телеканал NBC, руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше.