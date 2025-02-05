https://ria.ru/20250205/aviakatastrofa-1997407630.html

Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе

Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе - РИА Новости, 05.02.2025

Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе

Спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв авиакатастрофы в небе над американской столицей, передают экстренные службы в соцсети Х. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T01:14:00+03:00

2025-02-05T01:14:00+03:00

2025-02-05T01:41:00+03:00

вашингтон (штат)

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столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 5 фев — РИА Новости. Спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв авиакатастрофы в небе над американской столицей, передают экстренные службы в соцсети Х."Объединенное командование подтверждает извлечение 67 (тел. — Прим. ред.) жертв столкновения воздушных судов", — говорится в заявлении.При этом тела 66 человек, как утверждается, идентифицированы.На минувшей неделе в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате катастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера оказались россияне. Глава государства выразил соболезнования в связи с их гибелью и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Ранее газета New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США писала, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Как уточнил позднее телеканал NBC, руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше.

https://ria.ru/20250201/samopistsy-1996741765.html

https://ria.ru/20250204/vashington-1997226346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вашингтон (штат), сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, american airlines, nbc, дональд трамп