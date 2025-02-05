Рейтинг@Mail.ru
Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе - РИА Новости, 05.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 05.02.2025 (обновлено: 01:41 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/aviakatastrofa-1997407630.html
Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе
Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе - РИА Новости, 05.02.2025
Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе
Спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв авиакатастрофы в небе над американской столицей, передают экстренные службы в соцсети Х. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T01:14:00+03:00
2025-02-05T01:41:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном
в мире
american airlines
nbc
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996667715_680:431:3064:1772_1920x0_80_0_0_dca876975a15fb0bc600498036fa2b75.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 5 фев — РИА Новости. Спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв авиакатастрофы в небе над американской столицей, передают экстренные службы в соцсети Х."Объединенное командование подтверждает извлечение 67 (тел. — Прим. ред.) жертв столкновения воздушных судов", — говорится в заявлении.При этом тела 66 человек, как утверждается, идентифицированы.На минувшей неделе в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — три человека.Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате катастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера оказались россияне. Глава государства выразил соболезнования в связи с их гибелью и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Ранее газета New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США писала, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Как уточнил позднее телеканал NBC, руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше.
https://ria.ru/20250201/samopistsy-1996741765.html
https://ria.ru/20250204/vashington-1997226346.html
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1f/1996667715_335:0:3064:2047_1920x0_80_0_0_8dee85c09750f9876f0a7dc979b2b6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вашингтон (штат), сша, столкновение военного вертолета с самолетом под вашингтоном, в мире, american airlines, nbc, дональд трамп
Вашингтон (штат), США, Столкновение военного вертолета с самолетом под Вашингтоном, В мире, American Airlines, NBC, Дональд Трамп
Из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших при авиакатастрофе

Из реки в Потомак в Вашингтоне извлекли тела 67 погибших при авиакатастрофе

© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor BaconОбломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Taylor Bacon
Обломки на месте крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ЙОРК, 5 фев — РИА Новости. Спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв авиакатастрофы в небе над американской столицей, передают экстренные службы в соцсети Х.
"Объединенное командование подтверждает извлечение 67 (тел. — Прим. ред.) жертв столкновения воздушных судов", — говорится в заявлении.
Место крушения самолета American Airlines после столкновения с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Из разбившихся в Вашингтоне самолета и вертолета извлекли все самописцы
1 февраля, 02:09
При этом тела 66 человек, как утверждается, идентифицированы.
На минувшей неделе в ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, в вертолете — три человека.
Президент США Дональд Трамп сообщал, что выживших в результате катастрофы нет. Среди пассажиров гражданского лайнера оказались россияне. Глава государства выразил соболезнования в связи с их гибелью и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Ранее газета New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США писала, что диспетчерская смена на момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана была неполной, а один специалист вел сразу несколько задач, включая координацию движения вертолетов и посадку самолетов. Как уточнил позднее телеканал NBC, руководитель управления воздушным движением на вышке в аэропорту позволил одному из диспетчеров уйти со смены раньше.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В Вашингтоне задержали двух сотрудников Управления аэропортов
Вчера, 08:03
 
Вашингтон (штат)СШАСтолкновение военного вертолета с самолетом под ВашингтономВ миреAmerican AirlinesNBCДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала