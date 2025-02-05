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В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома - РИА Новости, 05.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/ataka-1997622426.html
В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома
В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома - РИА Новости, 05.02.2025
В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома
Три жилых дома повреждены в Херсонской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T23:58:00+03:00
2025-02-05T23:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
геническ
владимир сальдо
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три жилых дома повреждены в Херсонской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевский режим атаковал Генический район. Вечером Геническ подвергся удару беспилотников. В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, повреждён легковой автомобиль", - написал Сальдо. Губернатор отметил, что жертв и раненых нет, 15 человек эвакуированы. На месте оперативно работали экстренные службы. "Очередное военное преступление киевского режима, направленное против мирных жителей, не останется без последствий. Эти удары – агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html
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херсонская область
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херсонская область , геническ, владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Геническ, Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома

Сальдо: в Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три жилых дома повреждены в Херсонской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Киевский режим атаковал Генический район. Вечером Геническ подвергся удару беспилотников. В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, повреждён легковой автомобиль", - написал Сальдо.
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Губернатор отметил, что жертв и раненых нет, 15 человек эвакуированы. На месте оперативно работали экстренные службы.
"Очередное военное преступление киевского режима, направленное против мирных жителей, не останется без последствий. Эти удары – агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьГеническВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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