https://ria.ru/20250205/ataka-1997622426.html

В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома

В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома - РИА Новости, 05.02.2025

В Херсонской области при атаке БПЛА повреждены три жилых дома

Три жилых дома повреждены в Херсонской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T23:58:00+03:00

2025-02-05T23:58:00+03:00

2025-02-05T23:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

геническ

владимир сальдо

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три жилых дома повреждены в Херсонской области в результате атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Киевский режим атаковал Генический район. Вечером Геническ подвергся удару беспилотников. В результате атаки повреждены три жилых дома на улице Центральной, пострадали кровли, выбиты окна, повреждён легковой автомобиль", - написал Сальдо. Губернатор отметил, что жертв и раненых нет, 15 человек эвакуированы. На месте оперативно работали экстренные службы. "Очередное военное преступление киевского режима, направленное против мирных жителей, не останется без последствий. Эти удары – агония тех, кто понимает, что время безнаказанности для них подходит к концу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250204/germanija-1997264473.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

геническ

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Дарья Буймова

херсонская область , геническ, владимир сальдо, происшествия