https://ria.ru/20250205/ataka-1997498068.html

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2025

ВСУ атаковали две школы в Запорожской области

Украинские войска атаковали две школы в Запорожской области с помощью БПЛА, в одной из школ в этот момент находились дети, здания загорелись, пострадавших нет,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T13:36:00+03:00

2025-02-05T13:36:00+03:00

2025-02-05T13:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали две школы в Запорожской области с помощью БПЛА, в одной из школ в этот момент находились дети, здания загорелись, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Ночью зафиксирована массированная атака украинских БПЛА по недействующей школе в селе Пологи. В результате здание школы загорелось... Утром же атака носила максимально беспринципный характер: тремя беспилотниками атакована территория школы в селе Шевченково. На момент атаки в школе находилось 27 детей. Благо пострадавших нет, дети эвакуированы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, сегодняшние атаки на учебные учреждения и вчерашняя атака на школьный автобус – "циничный терроризм, на который способны только фашисты". Комитет по безопасности Запорожской области совместно с министерством образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения.Во вторник дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.

https://ria.ru/20250204/dron-1997381145.html

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий