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ВСУ атаковали две школы в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 05.02.2025 (обновлено: 13:51 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/ataka-1997498068.html
ВСУ атаковали две школы в Запорожской области
ВСУ атаковали две школы в Запорожской области - РИА Новости, 05.02.2025
ВСУ атаковали две школы в Запорожской области
Украинские войска атаковали две школы в Запорожской области с помощью БПЛА, в одной из школ в этот момент находились дети, здания загорелись, пострадавших нет,... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T13:36:00+03:00
2025-02-05T13:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали две школы в Запорожской области с помощью БПЛА, в одной из школ в этот момент находились дети, здания загорелись, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."Ночью зафиксирована массированная атака украинских БПЛА по недействующей школе в селе Пологи. В результате здание школы загорелось... Утром же атака носила максимально беспринципный характер: тремя беспилотниками атакована территория школы в селе Шевченково. На момент атаки в школе находилось 27 детей. Благо пострадавших нет, дети эвакуированы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.По его словам, сегодняшние атаки на учебные учреждения и вчерашняя атака на школьный автобус – "циничный терроризм, на который способны только фашисты". Комитет по безопасности Запорожской области совместно с министерством образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения.Во вторник дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.
https://ria.ru/20250204/dron-1997381145.html
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий
ВСУ атаковали две школы в Запорожской области

ВСУ с помощью БПЛА атаковали две школы в Запорожской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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БПЛА. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украинские войска атаковали две школы в Запорожской области с помощью БПЛА, в одной из школ в этот момент находились дети, здания загорелись, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Ночью зафиксирована массированная атака украинских БПЛА по недействующей школе в селе Пологи. В результате здание школы загорелось... Утром же атака носила максимально беспринципный характер: тремя беспилотниками атакована территория школы в селе Шевченково. На момент атаки в школе находилось 27 детей. Благо пострадавших нет, дети эвакуированы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, сегодняшние атаки на учебные учреждения и вчерашняя атака на школьный автобус – "циничный терроризм, на который способны только фашисты". Комитет по безопасности Запорожской области совместно с министерством образования проработают усиленные меры безопасности учеников и учебного процесса в населенных пунктах, приближенных к линии боевого соприкосновения.
Во вторник дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, в результате чего серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений Балицкий
 
 
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