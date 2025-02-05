https://ria.ru/20250205/armenija-1997438854.html

Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США

Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США - РИА Новости, 05.02.2025

Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уровень суверенитета страны растет и она становится все более независимой. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T09:32:00+03:00

2025-02-05T09:32:00+03:00

2025-02-05T10:31:00+03:00

в мире

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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уровень суверенитета страны растет и она становится все более независимой. "Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. Я думаю, что мы делаем это достаточно эффективно. Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно", - заявил Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США. По его словам, это открывает для страны новые возможности, но с другой стороны, несет и новые вызовы. Он напомнил также, что Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США, назвав это очень важным решением. "Мы надеемся открыть новую страницу в отношениях с США", - заявил Пашинян. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен 14 января подписали в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве. Армянский министр заявил, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.

https://ria.ru/20250114/armeniya-1993738947.html

армения

сша

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в мире, армения, сша, вашингтон (штат), никол пашинян, энтони блинкен, атлантический совет