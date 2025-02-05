Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США
Пашинян: Армения становится все более суверенной и независимой страной
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США. 5 февраля 2025
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США. 5 февраля 2025
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уровень суверенитета страны растет и она становится все более независимой.
"Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. Я думаю, что мы делаем это достаточно эффективно. Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно", - заявил Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США.
По его словам, это открывает для страны новые возможности, но с другой стороны, несет и новые вызовы.
Он напомнил также, что Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США, назвав это очень важным решением. "Мы надеемся открыть новую страницу в отношениях с США", - заявил Пашинян.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен 14 января подписали в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве. Армянский министр заявил, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.
США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству
14 января, 21:38