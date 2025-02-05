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Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США - РИА Новости, 05.02.2025
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09:32 05.02.2025 (обновлено: 10:31 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/armenija-1997438854.html
Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США
Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США - РИА Новости, 05.02.2025
Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уровень суверенитета страны растет и она становится все более независимой. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T09:32:00+03:00
2025-02-05T10:31:00+03:00
в мире
армения
сша
вашингтон (штат)
никол пашинян
энтони блинкен
атлантический совет
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уровень суверенитета страны растет и она становится все более независимой. "Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. Я думаю, что мы делаем это достаточно эффективно. Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно", - заявил Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США. По его словам, это открывает для страны новые возможности, но с другой стороны, несет и новые вызовы. Он напомнил также, что Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США, назвав это очень важным решением. "Мы надеемся открыть новую страницу в отношениях с США", - заявил Пашинян. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен 14 января подписали в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве. Армянский министр заявил, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.
https://ria.ru/20250114/armeniya-1993738947.html
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в мире, армения, сша, вашингтон (штат), никол пашинян, энтони блинкен, атлантический совет
В мире, Армения, США, Вашингтон (штат), Никол Пашинян, Энтони Блинкен, Атлантический совет
Армения становится всё более независимой, заявил Пашинян в США

Пашинян: Армения становится все более суверенной и независимой страной

© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияПремьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США. 5 февраля 2025
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США. 5 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления на Атлантическом совете в США. 5 февраля 2025
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ЕРЕВАН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что уровень суверенитета страны растет и она становится все более независимой.
"Мы активно работаем в сфере внешней политики, идет реализация политики балансирования и сбалансированности. Я думаю, что мы делаем это достаточно эффективно. Честно могу сказать, что, несмотря на все вызовы, нам удалось повысить уровень нашей независимости и суверенитета, и я обычно говорю, что Армения становится все более независимой страной, что очень важно", - заявил Пашинян, выступая в Атлантическом совете, который он посетил в рамках рабочего визита в США.
По его словам, это открывает для страны новые возможности, но с другой стороны, несет и новые вызовы.
Он напомнил также, что Армения подписала документ о стратегическом партнерстве с США, назвав это очень важным решением. "Мы надеемся открыть новую страницу в отношениях с США", - заявил Пашинян.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен 14 января подписали в Вашингтоне документ о стратегическом партнерстве. Армянский министр заявил, что документ обеспечивает прочную основу двустороннему сотрудничеству и охватывает широкий спектр сфер, включая укрепление экономических и энергетических связей, углубление сотрудничества в области обороны и безопасности, усиление демократических институтов, продвижение справедливости и верховенства закона, содействие инновациям и развитию высоких технологий.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Вашингтоне. 14 января 2025 - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
США и Армения создадут комиссию по стратегическому партнерству
14 января, 21:38
 
В миреАрменияСШАВашингтон (штат)Никол ПашинянЭнтони БлинкенАтлантический совет
 
 
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