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Аргентина вслед за США покинет ВОЗ - РИА Новости, 05.02.2025
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17:46 05.02.2025 (обновлено: 17:48 05.02.2025)
https://ria.ru/20250205/argentina-1997576258.html
Аргентина вслед за США покинет ВОЗ
Аргентина вслед за США покинет ВОЗ - РИА Новости, 05.02.2025
Аргентина вслед за США покинет ВОЗ
Аргентина вслед за США покидает Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T17:46:00+03:00
2025-02-05T17:48:00+03:00
в мире
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Аргентина вслед за США покидает Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Президент Аргентины является, по его собственному признанию, большим поклонником Трампа."Президент Милей поручил министру иностранных дел прекратить участие Аргентины во Всемирной организации здравоохранения", - сказал Адорни.По его словам, деятельность организации вызывает глубокие разногласия относительно управления системой здравоохранения, особенно во время пандемии."Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более - в наше здоровье", - сказал Адорни.Он добавил, что Аргентина не получает финансирования от ВОЗ, а поэтому выход из организации не приведет к потере средств для страны и не повлияет на качество услуг.
https://ria.ru/20250205/onischenko-1997469859.html
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в мире, аргентина, воз, сша, дональд трамп
В мире, Аргентина, ВОЗ, США, Дональд Трамп
Аргентина вслед за США покинет ВОЗ

Аргентина вслед за США покинет ВОЗ из-за разногласий во время пандемии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры
Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения на дверях штаб-квартиры. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Аргентина вслед за США покидает Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Президент Аргентины является, по его собственному признанию, большим поклонником Трампа.
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"Президент Милей поручил министру иностранных дел прекратить участие Аргентины во Всемирной организации здравоохранения", - сказал Адорни.
По его словам, деятельность организации вызывает глубокие разногласия относительно управления системой здравоохранения, особенно во время пандемии.
"Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более - в наше здоровье", - сказал Адорни.
Он добавил, что Аргентина не получает финансирования от ВОЗ, а поэтому выход из организации не приведет к потере средств для страны и не повлияет на качество услуг.
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