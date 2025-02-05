https://ria.ru/20250205/argentina-1997576258.html

Аргентина вслед за США покинет ВОЗ

Аргентина вслед за США покинет ВОЗ - РИА Новости, 05.02.2025

Аргентина вслед за США покинет ВОЗ

Аргентина вслед за США покидает Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам официальный представитель президента страны Мануэль Адорни. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T17:46:00+03:00

2025-02-05T17:46:00+03:00

2025-02-05T17:48:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 фев - РИА Новости. Аргентина вслед за США покидает Всемирную организацию здравоохранения, сообщил журналистам официальный представитель президента страны Мануэль Адорни.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования. Президент Аргентины является, по его собственному признанию, большим поклонником Трампа."Президент Милей поручил министру иностранных дел прекратить участие Аргентины во Всемирной организации здравоохранения", - сказал Адорни.По его словам, деятельность организации вызывает глубокие разногласия относительно управления системой здравоохранения, особенно во время пандемии."Мы, аргентинцы, не позволим международной организации вмешиваться в наш суверенитет, а тем более - в наше здоровье", - сказал Адорни.Он добавил, что Аргентина не получает финансирования от ВОЗ, а поэтому выход из организации не приведет к потере средств для страны и не повлияет на качество услуг.

https://ria.ru/20250205/onischenko-1997469859.html

https://ria.ru/20250203/voz-1997104953.html

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в мире, аргентина, воз, сша, дональд трамп