https://ria.ru/20250205/antilopy-1997511416.html

В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп

В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп - РИА Новости, 05.02.2025

В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп

Бригада поезда, сбившего краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что не заметило стадо заблаговременно из-за сложного... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:17:00+03:00

2025-02-05T14:17:00+03:00

2025-02-05T14:17:00+03:00

происшествия

забайкальский край

забайкальская железная дорога

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бригада поезда, сбившего краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что не заметило стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности, заявил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку, чтобы дать оценку действиям локомотивной бригады. "Установлено, что из-за сложного рельефа местности бригада заметила стадо, когда расстояние для остановки, чтобы предотвратить наезд, было недостаточным", - сказал Гордиенко. По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже предпринят ряд мер по недопущению подобных случаев.

https://ria.ru/20230117/poezd-1845384629.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальский край, забайкальская железная дорога