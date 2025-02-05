https://ria.ru/20250205/antilopy-1997511416.html
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп - РИА Новости, 05.02.2025
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп
Бригада поезда, сбившего краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что не заметило стадо заблаговременно из-за сложного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:17:00+03:00
2025-02-05T14:17:00+03:00
2025-02-05T14:17:00+03:00
происшествия
забайкальский край
забайкальская железная дорога
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бригада поезда, сбившего краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что не заметило стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности, заявил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку, чтобы дать оценку действиям локомотивной бригады. "Установлено, что из-за сложного рельефа местности бригада заметила стадо, когда расстояние для остановки, чтобы предотвратить наезд, было недостаточным", - сказал Гордиенко. По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже предпринят ряд мер по недопущению подобных случаев.
https://ria.ru/20230117/poezd-1845384629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, забайкальская железная дорога
Происшествия, Забайкальский край, Забайкальская железная дорога
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп
ЗабЖД: бригада поезда не увидела антилоп из-за рельефа и не успела затормозить