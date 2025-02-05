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В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп - РИА Новости, 05.02.2025
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14:17 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/antilopy-1997511416.html
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп - РИА Новости, 05.02.2025
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп
Бригада поезда, сбившего краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что не заметило стадо заблаговременно из-за сложного... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:17:00+03:00
2025-02-05T14:17:00+03:00
происшествия
забайкальский край
забайкальская железная дорога
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бригада поезда, сбившего краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что не заметило стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности, заявил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку, чтобы дать оценку действиям локомотивной бригады. "Установлено, что из-за сложного рельефа местности бригада заметила стадо, когда расстояние для остановки, чтобы предотвратить наезд, было недостаточным", - сказал Гордиенко. По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже предпринят ряд мер по недопущению подобных случаев.
https://ria.ru/20230117/poezd-1845384629.html
забайкальский край
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происшествия, забайкальский край, забайкальская железная дорога
Происшествия, Забайкальский край, Забайкальская железная дорога
В Забайкалье выяснили, почему бригада не притормозила поезд из-за антилоп

ЗабЖД: бригада поезда не увидела антилоп из-за рельефа и не успела затормозить

© Кадр видео из соцсетейПоезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бригада поезда, сбившего краснокнижных антилоп в Забайкальском крае, не успела вовремя затормозить, потому что не заметило стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности, заявил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку, чтобы дать оценку действиям локомотивной бригады.
«
"Установлено, что из-за сложного рельефа местности бригада заметила стадо, когда расстояние для остановки, чтобы предотвратить наезд, было недостаточным", - сказал Гордиенко.
По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже предпринят ряд мер по недопущению подобных случаев.
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