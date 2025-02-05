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Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути - РИА Новости, 05.02.2025
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14:12 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/antilopy-1997510460.html
Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути
Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути - РИА Новости, 05.02.2025
Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути
Краснокнижные антилопы, на которых наехал поезд в Забайкалье, попали на пути через ограждение, ранее сломанное неустановленными лицами, сообщил главный инженер... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:12:00+03:00
2025-02-05T14:12:00+03:00
происшествия
забайкальская железная дорога
забайкальский край
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Краснокнижные антилопы, на которых наехал поезд в Забайкалье, попали на пути через ограждение, ранее сломанное неустановленными лицами, сообщил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас". Ранее в соцсетях появилась запись, на которой видно, что поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку. "По результатам предварительного расследования установлено, что животные попали на пути через ограждение, которое ранее было нарушено неустановленными лицами", - сказал Гордиенко. Он также заявил, что бригада поезда не успела вовремя затормозить, потому что не заметила стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности. По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже принят ряд мер по недопущению подобных случаев.
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происшествия, забайкальская железная дорога , забайкальский край
Происшествия, Забайкальская железная дорога , Забайкальский край
Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути

Гордиенко: сбитые поездом антилопы попали на ж/д пути через сломанное ограждение

© Кадр видео из соцсетейПоезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Краснокнижные антилопы, на которых наехал поезд в Забайкалье, попали на пути через ограждение, ранее сломанное неустановленными лицами, сообщил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас".
Ранее в соцсетях появилась запись, на которой видно, что поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку.
«
"По результатам предварительного расследования установлено, что животные попали на пути через ограждение, которое ранее было нарушено неустановленными лицами", - сказал Гордиенко.
Он также заявил, что бригада поезда не успела вовремя затормозить, потому что не заметила стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности. По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже принят ряд мер по недопущению подобных случаев.
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ПроисшествияЗабайкальская железная дорогаЗабайкальский край
 
 
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