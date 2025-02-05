https://ria.ru/20250205/antilopy-1997510460.html

Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути

Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути - РИА Новости, 05.02.2025

Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути

Краснокнижные антилопы, на которых наехал поезд в Забайкалье, попали на пути через ограждение, ранее сломанное неустановленными лицами, сообщил главный инженер... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T14:12:00+03:00

2025-02-05T14:12:00+03:00

2025-02-05T14:12:00+03:00

происшествия

забайкальская железная дорога

забайкальский край

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Краснокнижные антилопы, на которых наехал поезд в Забайкалье, попали на пути через ограждение, ранее сломанное неустановленными лицами, сообщил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас". Ранее в соцсетях появилась запись, на которой видно, что поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку. "По результатам предварительного расследования установлено, что животные попали на пути через ограждение, которое ранее было нарушено неустановленными лицами", - сказал Гордиенко. Он также заявил, что бригада поезда не успела вовремя затормозить, потому что не заметила стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности. По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже принят ряд мер по недопущению подобных случаев.

https://ria.ru/20220117/tigr-1768206044.html

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, забайкальская железная дорога , забайкальский край