Эксперт рассказал, как антилопы, на которых наехал поезд, попали на пути
Гордиенко: сбитые поездом антилопы попали на ж/д пути через сломанное ограждение
© Кадр видео из соцсетейПоезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
© Кадр видео из соцсетей
Поезд сбил стадо краснокнижных дзеренов в Забайкалье
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Краснокнижные антилопы, на которых наехал поезд в Забайкалье, попали на пути через ограждение, ранее сломанное неустановленными лицами, сообщил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас".
Ранее в соцсетях появилась запись, на которой видно, что поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку.
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"По результатам предварительного расследования установлено, что животные попали на пути через ограждение, которое ранее было нарушено неустановленными лицами", - сказал Гордиенко.
Он также заявил, что бригада поезда не успела вовремя затормозить, потому что не заметила стадо заблаговременно из-за сложного рельефа местности. По его словам, на месте работает комиссия Забайкальской железной дороги, уже принят ряд мер по недопущению подобных случаев.
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