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В Забайкалье из-за наезда поезда на антилоп изменят скоростной режим - РИА Новости, 05.02.2025
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14:02 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/antilopy-1997507725.html
В Забайкалье из-за наезда поезда на антилоп изменят скоростной режим
В Забайкалье из-за наезда поезда на антилоп изменят скоростной режим - РИА Новости, 05.02.2025
В Забайкалье из-за наезда поезда на антилоп изменят скоростной режим
Специалисты по результатам объезда маршрута, на котором произошел наезд на краснокнижных антилоп, примут решение о создании дополнительного ограждения и... РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T14:02:00+03:00
2025-02-05T14:02:00+03:00
авто
забайкальская железная дорога
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты по результатам объезда маршрута, на котором произошел наезд на краснокнижных антилоп, примут решение о создании дополнительного ограждения и изменения скоростного режима поездов, сообщил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас". Ранее в соцсетях появилось видео, на котором поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку, чтобы дать оценку действиям локомотивной бригады. "Сотрудники Забайкальской железной дороги совместно с представителями государственного Даурского заповедника уже завтра отправятся по маршруту "Оловянная-Забайкальск", чтобы отследить возможные пути миграции антилоп. По результатам этого объезда будет принято решение о монтаже дополнительного ограждения, и также рассматривается вопрос о возможности изменения на участках частого появления этих животных скоростных режимов движения поездов", - сказал Гордиенко. По его словам, бригада наехавшего на стадо поезда не заметила антилоп заранее из-за сложного рельефа местности и не успела затормозить, при этом животные попали на пути через сломанное ограждение.
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авто, забайкальская железная дорога , происшествия
Авто, Забайкальская железная дорога , Происшествия
В Забайкалье из-за наезда поезда на антилоп изменят скоростной режим

Забайкальская железная дорога обследует маршрут, где поезд наехал на антилоп

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты по результатам объезда маршрута, на котором произошел наезд на краснокнижных антилоп, примут решение о создании дополнительного ограждения и изменения скоростного режима поездов, сообщил главный инженер Забайкальской железной дороги Игорь Гордиенко на видео, предоставленном пресс-службой экологического фонда "Компас".
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором поезд наехал на стадо краснокнижных дзеренов и не стал останавливаться. Забайкальская железная дорога начала служебную проверку, чтобы дать оценку действиям локомотивной бригады.
"Сотрудники Забайкальской железной дороги совместно с представителями государственного Даурского заповедника уже завтра отправятся по маршруту "Оловянная-Забайкальск", чтобы отследить возможные пути миграции антилоп. По результатам этого объезда будет принято решение о монтаже дополнительного ограждения, и также рассматривается вопрос о возможности изменения на участках частого появления этих животных скоростных режимов движения поездов", - сказал Гордиенко.
По его словам, бригада наехавшего на стадо поезда не заметила антилоп заранее из-за сложного рельефа местности и не успела затормозить, при этом животные попали на пути через сломанное ограждение.
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