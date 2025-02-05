"Запретная любовь". История советского ансамбля, исчезнувшего на пике славы
© РИА Новости / Н. Ананьев | Перейти в медиабанкКвинтет исполнительниц русских народных песен сестер Федоровых
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Сестры Федоровы" — этот ансамбль, исполнявший русские народные песни, был невероятно популярен в СССР в 1940-1970-е. Девушки выступали на правительственных концертах и "голубых огоньках", были частыми гостями на телевидении, гастролировали по всему Советскому Союзу. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, пропадают с телеэкранов, песни больше не крутят на радио, а в народе поползли слухи об их гибели в авиакатастрофе.
Однако дело было в страшном по тем временам "проступке", который и предал забвению удивительный коллектив.
На вершине славы
Ансамбль "Сестры Федоровы" создали четыре уроженки села Старый Борок Псковской области: Екатерина, Нина, Нинель и Анастасия. Уже с 1948 года они начали профессионально выступать на сцене. В 1955 году квартет превратился в квинтет - к ним присоединилась младшая сестра Галина.
© ФОЛКПРОСВЕТ/YouTubeВокальный ансамбль "Сестры Федоровы"
© ФОЛКПРОСВЕТ/YouTube
Вокальный ансамбль "Сестры Федоровы"
В этот период ансамбль находился в зените славы. Красивые и обаятельные девушки выходили на сцену в сарафанах и кокошниках, кланялись и улыбались залу, а затем начинали петь русские народные песни, раскладывая мелодию на несколько голосов.
Популярности добавляло то, что перед зрителями выступали обычные девушки-заводчанки, добившиеся успеха благодаря таланту, но не зазнавшиеся и подкупавшие своей простотой и непосредственностью.
В честь ансамбля даже называли бутерброд, подававшийся в питейных заведениях Ленинграда. Кусок черного хлеба, а на нем четыре кильки, такое неприхотливое блюдо прозвали "Сестры Федоровы". Скромно, но вкусно.
Казалось, что ансамбль просуществует долгие годы, вплоть до старости талантливых актрис, но в одночасье всё изменилось.
© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанкВыступление советского женского вокального ансамбля "Сестры Федоровы", слева направо: Нина, Нинель, Анастасия, Екатерина и Галина
Выступление советского женского вокального ансамбля "Сестры Федоровы", слева направо: Нина, Нинель, Анастасия, Екатерина и Галина
Запретная любовь
В СССР связи с иностранцами, мягко говоря, не поощрялись. А тут одна из сестер, Нинель, в 1972 году выходит замуж за иностранца Перлманна и уезжает с ним в Германию. Эмиграция в те времена приравнивалась чуть ли не к предательству. "Как можно променять счастливую жизнь в стране советов на загнивающий Запад?" — возмущались партийные функционеры.
С самого верха был спущен приказ уничтожить все записи коллектива, в эфир не допускать, пластинки из продажи изъять. Так любовь одной из сестер полностью уничтожила карьеру четырех остальных. В народ пустили слух о гибели артисток в авиакатастрофе 18 мая 1972, которая действительно произошла под Харьковом, но женщин в самолете не было. Впрочем, многие поклонники поверили в версию гибели сестер и о них стали постепенно забывать.
Проспект Жукова в Харькове
Жизнь после
Актрисам все же оставили возможность выступать на сцене, но теперь их зрительными залами стали сельские клубы Ленинградской области, да и то благодаря хорошему отношению к ним руководства Ленконцерта.
О выступлении на телевидении или радио, да просто гастролях в больших городах речь уже не шла. Иногда участницам ансамбля приходилось пускать по рядам зрителей паспорта, чтобы доказать, что они те самые "Сестры Федоровы".
© Певец Леонид Харитонов/YouTubeСестры Федоровы
© Певец Леонид Харитонов/YouTube
Сестры Федоровы
Последняя из сестер Федоровых Анастасия Ивановна попала в эфир программы "Привет, Андрей" в 2018 году.
"Никогда никакой катастрофы не было. Мы никогда никуда не попадали. Это все неправда. Нам просто многие завидовали. Зачем? Мы простые люди из рабочей семьи. Завоевали славу себе. Что в этом плохого? Как хорошо, что вы немножечко пришли и встряхнули меня. Не ожидала я, что буду плакать. Первой умерла Катенька, потом Нина, потом Галя, потом Неля. А меня Бог еще держит. Я очень рада, думала, что уже забыли все про нас", — рассказала Анастасия Ивановна телезрителям.
Покрытая льдом Останкинская телебашня в Москве
Так довольно грустно закончилась история очень интересного и самобытного коллектива советской эстрады, радовавшего своими голосами многочисленных поклонников со всего Союза.