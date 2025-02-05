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Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке - РИА Новости, 05.02.2025
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06:51 05.02.2025
https://ria.ru/20250205/andreev-1997425282.html
Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке
Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке - РИА Новости, 05.02.2025
Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке
Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил РИА Новости, что привык к дискуссиям о необходимости своей высылки из Польши. РИА Новости, 05.02.2025
2025-02-05T06:51:00+03:00
2025-02-05T06:51:00+03:00
в мире
польша
россия
сергей андреев
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил РИА Новости, что привык к дискуссиям о необходимости своей высылки из Польши. "Я в Польше работаю уже больше 10 лет. В первый раз публичная дискуссия о высылке посла России возникла через год после моего приезда сюда и потом регулярно возобновлялась по разным поводам", - сказал посол. Он отметил, что "уже давно привык не обращать на это внимания". Польские власти регулярно проводят кампании по высылке российских дипломатов. Самый крупный инцидент произошел весной 2023 года, когда МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже.
https://ria.ru/20250205/polsha-1997415563.html
https://ria.ru/20241022/polsha-1979432593.html
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в мире, польша, россия, сергей андреев
В мире, Польша, Россия, Сергей Андреев
Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке

Посол Андреев заявил, что привык к словам о необходимости его высылки из Польши

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев . Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил РИА Новости, что привык к дискуссиям о необходимости своей высылки из Польши.
"Я в Польше работаю уже больше 10 лет. В первый раз публичная дискуссия о высылке посла России возникла через год после моего приезда сюда и потом регулярно возобновлялась по разным поводам", - сказал посол.
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Российский посол назвал милитаризацию Польши бессмысленной
03:50
Он отметил, что "уже давно привык не обращать на это внимания".
Польские власти регулярно проводят кампании по высылке российских дипломатов. Самый крупный инцидент произошел весной 2023 года, когда МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже.
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В миреПольшаРоссияСергей Андреев
 
 
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