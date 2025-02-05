https://ria.ru/20250205/andreev-1997425282.html

Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке

Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке - РИА Новости, 05.02.2025

Посол России в Польше заявил, что привык к дискуссиям о своей высылке

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил РИА Новости, что привык к дискуссиям о необходимости своей высылки из Польши. РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T06:51:00+03:00

2025-02-05T06:51:00+03:00

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ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил РИА Новости, что привык к дискуссиям о необходимости своей высылки из Польши. "Я в Польше работаю уже больше 10 лет. В первый раз публичная дискуссия о высылке посла России возникла через год после моего приезда сюда и потом регулярно возобновлялась по разным поводам", - сказал посол. Он отметил, что "уже давно привык не обращать на это внимания". Польские власти регулярно проводят кампании по высылке российских дипломатов. Самый крупный инцидент произошел весной 2023 года, когда МИД Польши потребовал, чтобы 45 российских дипломатов покинули страну из-за подозрений в шпионаже.

https://ria.ru/20250205/polsha-1997415563.html

https://ria.ru/20241022/polsha-1979432593.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, сергей андреев